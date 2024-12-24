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الزمالك يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري من بوابة طلائع الجيش - أخبار كلمتك

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الزمالك يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري من بوابة طلائع الجيش - أخبار كلمتك

الزمالك يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري من بوابة طلائع الجيش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:10 صباحاً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى نادي الزمالك للعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري الممتاز من بوابة طلائع الجيش، بعد التعادل في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1. 

تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش 

لعب الزمالك وطلائع الجيش ضد بعضهما 43 مباراة في جميع البطولات، استطاع الفارس الأبيض الفوز في 24 مباراة، فيما فاز طلائع الجيش 12 مباراة، وحسم التعادل 7 مباريات. 

سجل لاعبو الزمالك في شباك طلائع الجيش 83 هدفا، فيما استقبلت شباك الأبيض 50 هدفا. 

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز 

 تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

تنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 

وكانت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بالجولة الماضية، انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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