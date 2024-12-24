الرياضة - 09:26 - بابا الفاتيكان يترأس قداس عيد الميلاد المجيد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:26 مساءً - ترأس البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، قداس عيد الميلاد المجيد بحاضرة الفاتيكان، وذلك وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

ويفتتح البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الثلاثاء «السنة المقدسة» للكنيسة الكاثوليكية 2025، وهي رحلة الحج الدولية الكبرى التي من المتوقع أن يصل إليها أكثر من 30 مليونا من جميع أنحاء العالم في روما، تحت شعار «يوبيل 2025، حسبما قالت وكالة أنسا الإيطالية.

وأشارت وكالة أنسا الإيطالية، إلى أنه في عشية عيد الميلاد، بحضور حوالى 30 ألف شخص وبث في جميع أنحاء العالم، سيفتتح بابا الفاتيكان، الباب المقدس لكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، الذي يرمز إلى الكنيسة.

وسيتمكن الحجاج على مدار العام، من المرور عبر هذا الباب البرونزي الثقيل، والذي يُغلق في الأوقات العادية، للحصول على "التسامح الكامل"، أي مغفرة الخطايا وفقًا للتقليد الفاتيكانى.

وترأس البابا، البالغ من العمر 88 عامًا، اليوم الثلاثاء، قداس عشية عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس، كما هو الحال كل عام، قبل أن يلقي مباركته التقليدية (للمدينة والعالم) ظهر الأربعاء.

ومن المتوقع أن يستعرض الصراعات العالمية ويجدد دعوته لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بعد ثلاثة أيام من انتقاده "لقسوة" الهجمات في غزة وهي تصريحات أثارت انتقادات من قبل دبلوماسيين إسرائيليين.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول الفاتيكان بعد الهجوم على سوق عيد الميلاد في ألمانيا. وأعلنت وزارة الداخلية أنه تم إرسال نحو 700 ضابط إضافي إلى روما.

ويُنظر إلى اليوبيل، الذي تنظمه الكنيسة الكاثوليكية كل 25 عامًا، على أنه وقت التحول والتكفير عن الذنب للمؤمنين، ويرافقه قائمة طويلة من الأحداث الثقافية والدينية.