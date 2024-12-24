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الرياضة - 08:26 - في بنك مصر بـ 51.11 جنيه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:26 - في بنك مصر بـ 51.11 جنيه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - في بنك مصر بـ 51.11 جنيه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:26 صباحاً - شهد سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في جميع البنوك العاملة بـ مصر ارتفاعاً ملحوظا، وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي، سجل نحو 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 51.01 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 51.01 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع.

الدولار.. الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، سجل نحو 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار يتخطى الـ 50 جنيها
سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار فى بنك قناة السويس، سجل نحو 51.03 جنيه للشراء، و 51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل نحو 51.03 جنيه للشراء، و 51.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي، سجل نحو 51.02 للشراء و 51.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك نكست

سعر الدولار في بنك نكست، سجل نحو 51.03 جنيه للشراء، و 51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 51.03 جنيه للشراء، و 51.13 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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