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ابتسام زايد تنضم لمعسكر منتخب الدراجات قبل انطلاق البطولة العربية - أخبار كلمتك

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ابتسام زايد تنضم لمعسكر منتخب الدراجات قبل انطلاق البطولة العربية - أخبار كلمتك

ابتسام زايد تنضم لمعسكر منتخب الدراجات قبل انطلاق البطولة العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:20 مساءً - الدراجات، يدخل المنتخب المصري  للرجال والسيدات والشباب للدراجات المراحل النهائية من الاستعدادات قبل المشاركة في البطولة العربية للمضمار والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 25 حتى 28 من ديسمبر الجاري.

وانتظمت ابتسام زايد لاعبة المنتخب الوطني للدراجات في المعسكر التدريبي للمنتخب بعد العودة من فرنسا.

وتعد لاعبة منتخب مصر من أقوى المرشحين للفوز بذهبية البطولة وتملك إمكانيات كبيرة وكانت اخر مشاركتها الرسمية مع منتخب مصر للدراجات في دورة الألعاب الأولمبية الماضية بفرنسا.

المنتخب جاهز لحصد كأس البطولة

ومن جانبها أكدت هديل مجدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، أن منتخبات مصر للرجال والسيدات والشباب هم الأوفر حظا  للتويج بلقب البطولة.

وأشارت إلى أن منتخبات الفراعنة تتمتع بخبرات كبيرة في لعبة الدراجات على الصعيد العربي والأفريقي إلى جانب الاستعداد الجيد للمنافسات خلال الأيام الأخيرة، وتسلح اللاعبين بعاملي الأرض والجمهور والذي يعد أكبر محفز في البطولات الرياضية.

وأوضحت عضو مجلس الإدارة، أن مصر تنافس على حصد 40 ميدالية من أصل 68 ميدالية في المسابقات المختلفة للبطولة، وهذا رقم كبير لمنتخب واحد من أصل 8 منتخبات مشاركة.

جلسات تحفيزية مع اللاعبين والمدربين

وأكدت أن الكابتن أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة يعقد جلسات تحفيزية مع اللاعبين والمدربين ومتواجد في المعسكر بشكل دائم لدفع الروح المعنوية للفراعنة قبل بدء المنافسات، خاصة لما يملكه من خبرة كبيرة يحرص على نقلها إلى اللاعبين.

وشددت هديل مجدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، على أنه تم توفير كل الإمكانيات المادية والفنية اللازمة للمنتخبات المصرية، لتكون على أعلى مستوى من الجاهزية وتقديم أداء يليق باسم الدولة المصرية صاحب التاريخ الكبير في اللعبة.

قائمة منتخب الدراجات

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة محمد إبراهيم قائمة منتخبات الرجال والسيدات والشباب المشاركة في البطولة وجاءت كالتالي،

منتخب الرجال

يوسف زكي - محمود بكر - أحمد سعيد - عمر السعيد - حسين ناصر - محمود صبحي.

منتخب السيدات

إبتسام زايد - منة فتحي - العلياء بن بيلا - مي أشرف - حبيبة أسامة.

منتخب الشباب

محمد أيمن - محمد عبد الحميد - أدهم عبد المنعم - ياسين مصطفى - مصطفى عيسى - يوسف وائل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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