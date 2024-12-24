الرياضة - 12:11 - مائل للبرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:11 صباحاً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2024، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد العامة، إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

توقعات الهيئة عن حالة الطقس

وتتوقع الهيئة، سقوط أمطار خفيفة، غدًا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي.

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11.

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11.

ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12.

وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09.

وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11.

وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12.

ووجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت في الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 في مصر.. بيان بـ درجات الحرارة «أمطار على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 اضطرابات ونشاط رياح.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الاثنين 23 ديسمبر 2024

وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد العامة، إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

توقعات الهيئة عن حالة الطقس

وتتوقع الهيئة، سقوط أمطار خفيفة، اليوم على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على النحو الآتي.

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11.

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11.

ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12.

وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09.

وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11.

وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12.

ووجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت في الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

اضطراب الملاحة البحرية.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس في الأيام المقبلة

«أمطار على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024

اضطرابات ونشاط رياح.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الاثنين 23 ديسمبر 2024