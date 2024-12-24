مشاهير العرب - قبل عرضه.. طرح البوستر التشويقي لفيلم «رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»| صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:46 مساءً - تواصل الشركة المنتجة لفيلم «رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» الترويج له عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك استعدادا لانطلاقه بدور العرض السينمائية في يناير المقبل.

وفي هذا السياق، طرحت الشركة المنتجة عن البوستر التشويقي لفيلم «رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» عبر حسابها على «إنستجرام» الذي يكشف عن ملامح لشخصية الفنان عصام عمر ضمن أحداث العمل السينمائي، وعلقت عليها: «حسن مستعد يعمل أي حاجة عشان ينقذ رامبو، “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” في السينمات المصرية 1 يناير، وفي العالم العربي 9 يناير».

قصة فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

تدور قصة فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، في إطار درامي حول حسن الشاب الثلاثينى الذى يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد «رامبو» من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

أبطال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين منهم: عصام عمر، وركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، والعمل من إخراج خالد منصور.