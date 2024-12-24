الرياضة - 04:56 - سعر الدولار أمام الجنيه الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 يقترب من هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:56 - سعر الدولار أمام الجنيه الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 يقترب من هذا الرقم - أخبار كلمتك

المعز علي يسجل أسرع هدف في خليجي 26 (فيديو) - أخبار كلمتك

المعز علي يسجل أسرع هدف في خليجي 26 (فيديو) - أخبار كلمتك

الدوري المصري، شادي حسين يقود هجوم زد أمام إنبي - أخبار كلمتك

الدوري المصري، شادي حسين يقود هجوم زد أمام إنبي - أخبار كلمتك

خبر كاذب يهدد العلاقات بين روسيا والسودان، حقيقة التراجع عن اتفاق القاعدة العسكرية - أخبار كلمتك

خبر كاذب يهدد العلاقات بين روسيا والسودان، حقيقة التراجع عن اتفاق القاعدة العسكرية - أخبار كلمتك

انطلاق تصوير مسلسل منتهي الصلاحية بطولة هبة مجدي - أخبار كلمتك

انطلاق تصوير مسلسل منتهي الصلاحية بطولة هبة مجدي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. روجينا تبدأ تصوير «حسبة عمري» | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. روجينا تبدأ تصوير «حسبة عمري» | صورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:41 - حالة الطقس الآن.. «الأرصاد» تكشف آخر صور الأقمار الصناعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:41 - حالة الطقس الآن.. «الأرصاد» تكشف آخر صور الأقمار الصناعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:41 - سعر الدولار الآن في البنوك بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:41 - سعر الدولار الآن في البنوك بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أسعار الخضروات اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع الكوسة والخيار في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضروات اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع الكوسة والخيار في سوق العبور - أخبار كلمتك

تحديد موعد مباراة الأهلي وأورلاندو وطاقم تحكيم من مالي يدير اللقاء - أخبار كلمتك

تحديد موعد مباراة الأهلي وأورلاندو وطاقم تحكيم من مالي يدير اللقاء - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

متحف الطفل يعلن عن مسابقة "رحلة العائلة المقدسة" بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
متحف الطفل يعلن عن مسابقة "رحلة العائلة المقدسة" بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية - أخبار كلمتك

متحف الطفل يعلن عن مسابقة "رحلة العائلة المقدسة" بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:35 مساءً -  يشارك متحف الطفل فى مسابقة رسم بعنوان "رحلة العائلة المقدسة فى مصر"، الموجه  للأطفال والشباب  من سن 6 وحتى 19 عاما، وذلك بالتعاون مع مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية وجمعية الصداقة المصرية المجرية.

وتهدف المسابقة إلى دعوة الأطفال للتفكير معا فيما يمكن أن تمثله رحلة العائلة المقدسة كحدث عظيم ووصولها واستقبالها فى مصر، وكذلك تقديم كل ما يعنيه فكرة الضيافة والكرم والمساعدة التى تمتع بها العائلة المقدسة  من خلال أعمال الأطفال والشباب.

 ويمكن للأطفال المجريين والمصريين المشاركين فى المسابقة تقديم تفسيرهم الخاص للأحداث التى جرت فى محطات وأماكن الرحلة الطويلة واستقبال العائلة المقدسة فى مصر، ومن المقرر أن يقدم أحد المعرض الفنية معرضا للأعمال المجرية والمصرية الفائزة من رسوم الأطفال على أن يكون آخر موعد لتقديم الأعمال يوم 30 ديسمبر الجارى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

شريف منير يشعل مسرح صاحبة السعادة بعزف الدرامز ويكشف نصيحة صلاح جاهين (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق