مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أسما سليمان تنضم لـ «سيد الناس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:48 مساءً - انضمت الفنانة أسما سليمان، لمسلسل «سيد الناس» بطولة النجم عمرو سعد، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

أبطال مسلسل سيد الناس

ويضم مسلسل سيد الناس، في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوى، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالى، طارق النهرى، وياسين السقا، أمير شاهين.

تفاصيل مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس، تأليف خالد صلاح، إخراج محمد سامى، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، اجتماعي، شعبي.

وكانت الفنانة ريم مصطفى، تعاقدت على المشاركة في مسلسل «سيد الناس»، حيث تجسد البطولة النسائية، خلال أحداث العمل، وذلك تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة، لتسجل تعاونها الأول مع عمرو سعد سواء في الدراما أو السينما.

آخر أعمال أسما سليمان

والجدير بالذكر أن آخر أعمالأسما سليمان، هو مشاركتها في مسلسل «نقطة سوداء» الذي يعرض حاليا عبر شاشة mbc مصر.

المسلسل يضم في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد فهمي، أحم ناهد السباعي، مؤمن نور، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، سماح أنور، أحمد بدير، أحمد مجدي، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.