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مكتبة مصر الجديدة تستهل برنامج ديسمبر بالمنتدى المصري للإعلام - أخبار كلمتك

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مكتبة مصر الجديدة تستهل برنامج ديسمبر بالمنتدى المصري للإعلام - أخبار كلمتك

مكتبة مصر الجديدة تستهل برنامج ديسمبر بالمنتدى المصري للإعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:47 مساءً - يواصل متحف الطفل ومكتبتى مصر الجديدة والمستقبل، تعزيز وتوفير وتنوع مصادر المعرفة  العامة باعتبار هذه المنصات ركائز ثقافية ومعرفية تعمل على توفير مصادرها وتعزيزها؛ ولا توفر الكتاب فقط بل أصبحت شلالًا ثقافيًّا يعزز آليات ومصادر المعرفة من خلال أنشطة نوعية من ورش وفعاليات ومبادرات.

برنامج مكتبة مصر الجديدة لشهر ديسمبر

وتتصدر تلك المنصات المشهد الثقافى ببرامجها  التى تنظمها بصفة شهرية والحافلة بالعديد من الفعاليات الأدبية والفنية وحفلات توقيع الكتب الجديدة وغيرها من الفعاليات التى تخاطب العقول لتنمية الوعى على كافة المستويات، اذ  تحظى بقبول كافة الفئات العمرية والاجتماعية.

ويبدأ  برنامج شهر ديسمبر  بالمنتدى المصرى للإعلام والذي تستضيفه مكتبة مصر الجديدة العامة في الساعة الخامسة من مساء غد الثلاثاء والذي يحمل عنوان ''محطات فى مسيرة المستشار عدلى حسين" حيث يعد أحد الشخصيات العامة الهامة ورجل سياسي من الطراز الأول وشاهدًا على سنوات من تاريخ مصر.

مسيرة المستشار عدلي حسين

 شغل المستشار عدلي حسين عدد من المناصب الهامة فى مقدمتها منصب محافظ القليوبية بين 1999 و2011، ومحافط المنوفية بين 1993 و1999، ورئيس "محكمة استئناف القاهرة"، ورئيس "محكمة جنايات أمن الدولة العليا وعضو الجمعية المصرية للقانون الجنائي وعضو الجمعية الدولية للقانون الجنائي وعضو منظمة المدن العربية ومنظمة المدن والعواصم الإسلامية رئيس لجنة الشراكة الأورومتوسطية، يدير اللقاء اللواء طارق المهدى  .

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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