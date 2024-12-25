مشاهير العرب - غادة عادل تحتفل بالـ 50 في كواليس المداح 5 | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:41 مساءً - حرص صناع مسلسل «المداح 5 على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة غادة الـ 50 الذي يصادف اليوم الخميس الموافق لـ 25 ديسمبر، وذلك في كواليس مسلسل «المداح 5 بإحدى مناطق الصعيد، اليوم الأربعاء، بحضور جميع المشاركين في العمل الدرامي.

ومن المفترض، أن تشارك الفنانة غادة عادل، ضمن أحداث الجزء الخامس من «المداح 5 بالتعاون مع النجم الكبير حمادة هلال، والتي تأتي استكمالا لسلسلة المداح التي تتكون من 4 أجزاء سابقة.

تفاصيل شخصية غادة عادل في المداح 5

تجسد غادة عادل، خلال أحداث مسلسل المداح 5 شخصية جديدة عليها لم تقدمها من قبل، حيث تظهر بشخصية شيطانة من العالم الشرير ضمن أحداث العمل، وتواجه صابر المداح الذي تزدادا قوته الخارقة، بينما ستكون مواجهة الجن في هذا الجزء أشرس من الأجزاء الماضية بمراحل كبيرة.

قائمة أبطال مسلسل المداح 5

ويتميز كل جزء من أجزاء مسلسل المداح، بوجود عدد من النجوم التي تنضم إلى أسرة مسلسل المداح، بجانب الشخصيات الرئيسية، منها شخصية الشيخ صابر الذي يقوم بها الفنان حماده هلال.

ضمت قائمة أبطال مسلسل المداح 5، عدد كبير من النجوم، منهم حماده هلال، خالد سرحان، حنان سليمان، هبة مجدي، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، محمد عز، صبحي خليل، شاهيستا سعد، وغيرهم.

ومؤخرًا انضم الفنان خالد الصاوي إلى مسلسل المداح 5، ومن المقرر أن يجسد دور شيطان، وسيشارك الفنان فتحي عبد الوهاب في الموسم الخامس من العمل كضيف شرف بدور ملك الجن «قزح».