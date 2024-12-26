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أسعار السمك اليوم في سوق العبور، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري - أخبار كلمتك

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أسعار السمك اليوم في سوق العبور، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 03:55 صباحاً - الخميس 26/ديسمبر/2024 - 03:41 ص 12/26/2024 3:41:44 AM

أسعار السمك اليوم،
أسعار السمك اليوم، كلمتك

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024،  في سوق العبور للجملة.

 

أسعار السمك والجمبري اليوم

«كلمتك» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، في السطور التالية: 

أسعار الأسماك اليوم
أسعار الأسماك اليوم

 

سعر السمك اليوم في سوق العبور 26-12-2024

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 68 إلى 74 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 63 إلى 67 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 240 جنيهًا للكيلو.

 

اسعار السمك
اسعار السمك

 

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 70 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 75 إلى 105 جنيهات للكيلو.

 

اسعار السمك اليوم
اسعار السمك اليوم

 

سعر السمك اليوم 

  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 75 إلى 105 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 190 إلى 290 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 190 إلى 290 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.

 

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أسعار كيلو السمك اليوم 

  1. تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 150 إلى 250 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.
  5. تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.

 

سعر السمك اليوم
سعر السمك اليوم

 

أسعار السمك اليوم 

  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 245 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 160 جنيهًا إلى 700 جنيه للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 185 جنيهًا حسب الحجم.
  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
سعر السمك
سعر السمك

سعر السمك والجمبري في سوق العبور 

  1. تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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