الرياضة - 04:06 - لهروبه من تنفيذ أحكام.. القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - لهروبه من تنفيذ أحكام.. القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - انخفاض سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - انخفاض سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - سعر الذهب والدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - سعر الذهب والدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الحذاء الذهبي».. watch it تكشف كواليس الحلقة 7 من «ساعته وتاريخه» (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الحذاء الذهبي».. watch it تكشف كواليس الحلقة 7 من «ساعته وتاريخه» (صورة) - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر 4 أصناف في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر 4 أصناف في سوق العبور - أخبار كلمتك

عطل يضرب خدمات إنستا باي - أخبار كلمتك

عطل يضرب خدمات إنستا باي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يستعرض فرص الاستثمار السياحي بمنطقة وسط البلد - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يستعرض فرص الاستثمار السياحي بمنطقة وسط البلد - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات وتوافر السلع - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات وتوافر السلع - أخبار كلمتك

مركز التعليم والتأهيل بالأكاديمية الطبية العسكرية يحصل على شهادة الاعتماد البرامجي - أخبار كلمتك

مركز التعليم والتأهيل بالأكاديمية الطبية العسكرية يحصل على شهادة الاعتماد البرامجي - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية بقناة السويس - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية بقناة السويس - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 26 -12- 2024، انخفاض مفاجئ والجنيه الأصفر يفقد مكاسبه - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار الذهب اليوم الخميس 26 -12- 2024، انخفاض مفاجئ والجنيه الأصفر يفقد مكاسبه - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الخميس 26 -12- 2024، انخفاض مفاجئ والجنيه الأصفر يفقد مكاسبه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:55 صباحاً - ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4262 جنيهًا “بيع”، 4245 جنيهًا “شراء”. 
 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3730 جنيهًا “بيع”، 3715 جنيهًا “شراء”.

 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3197 جنيهات “بيع”، 3184 جنيهًا “شراء”.

 

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29840 جنيهًا “بيع”، 29720 جنيهًا “شراء”.

 

ارتفاع أسعار الذهب العالمية 

وواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في ديسمبر بعد فترة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة؛ لكنه أشار إلى تخفيضات أصغر في عام 2025.

 ويركز المستثمرون الآن على مدى تدريجية خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة العام المقبل؛ حيث تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تقليص جاذبية الذهب بوصفه سلعة غير مدرة للعائد.

 

وارتفعت أسعار الذهب هذا العام بنحو 27 في المائة حتى الآن، وهو أفضل عام لها منذ عام 2010، مدفوعة بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية وتخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك الكبرى.

وارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 29.68 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.6 في المائة إلى 935.21 دولار، وصعد البلاتين 0.2 في المائة إلى 941.28 دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

أسعار الشوفان اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق