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مشاهير العرب - «يارب تجعل رزقنا النجاح».. روجينا تستعد لـ رمضان 2025 بـ «حسبة عمري» | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «يارب تجعل رزقنا النجاح».. روجينا تستعد لـ رمضان 2025 بـ «حسبة عمري» | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «يارب تجعل رزقنا النجاح».. روجينا تستعد لـ رمضان 2025 بـ «حسبة عمري» | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:41 مساءً - تستعد الفنانة روجينا، لخوض السباق الرمضاني لعام 2025، بمسلسل «حسبة عمري» الذي تعكف على تصويره في الفترة الحالية، وذلك استعدادا لانطلاقته ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وفي هذا السياق، شاركت روجينا عدد من اللقطات لكواليس تصوير مسلسل «حسبة عمري» عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «بسم الله توكلنا على الله، مسلسل حسبة عمرى، رمضان2025، بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وبفضلك، مدد يا رب مدد بلا عدد، إخراج مي ممدوح، تأليف محمود عزت، مدير تصوير عمر حسام».

تفاصيل مسلسل حسبة عمري

تدور أحداث مسلسل «حسبة عمري» لـ روجينا في إطار اجتماعي، يناقش العلاقة بين الرجل والمرأة، ويشاركها في بطولة مسلسل «حسبة عمري»، عدد من النجوم أبرزهم: سيد رجب وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان، ونخبة أخرى من الفنانين من المقرر الإفصاح عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

آخر أعمال روجينا

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال روجينا، كانت مسلسل «سر إلهي» الذي عرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وشهدت أحداث مسلسل «سر إلهي» من بطولة روجينا حالة من الإثارة والتشويق معا، خاصة بعدما تحاول الحصول على حقوقها كاملة في ميراث والدتها، الأمر الذي يقابل بعد بالرفض، لتتصاعد الأحداث التي تجمعها بالنجم أحمد بدير، والفنانة مي سليم، وتطورت خلال الأحداث في جريمة قتل.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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