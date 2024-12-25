مشاهير العرب - «يارب تجعل رزقنا النجاح».. روجينا تستعد لـ رمضان 2025 بـ «حسبة عمري» | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:41 مساءً - تستعد الفنانة روجينا، لخوض السباق الرمضاني لعام 2025، بمسلسل «حسبة عمري» الذي تعكف على تصويره في الفترة الحالية، وذلك استعدادا لانطلاقته ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وفي هذا السياق، شاركت روجينا عدد من اللقطات لكواليس تصوير مسلسل «حسبة عمري» عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «بسم الله توكلنا على الله، مسلسل حسبة عمرى، رمضان2025، بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وبفضلك، مدد يا رب مدد بلا عدد، إخراج مي ممدوح، تأليف محمود عزت، مدير تصوير عمر حسام».

تفاصيل مسلسل حسبة عمري

تدور أحداث مسلسل «حسبة عمري» لـ روجينا في إطار اجتماعي، يناقش العلاقة بين الرجل والمرأة، ويشاركها في بطولة مسلسل «حسبة عمري»، عدد من النجوم أبرزهم: سيد رجب وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان، ونخبة أخرى من الفنانين من المقرر الإفصاح عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

آخر أعمال روجينا

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال روجينا، كانت مسلسل «سر إلهي» الذي عرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وشهدت أحداث مسلسل «سر إلهي» من بطولة روجينا حالة من الإثارة والتشويق معا، خاصة بعدما تحاول الحصول على حقوقها كاملة في ميراث والدتها، الأمر الذي يقابل بعد بالرفض، لتتصاعد الأحداث التي تجمعها بالنجم أحمد بدير، والفنانة مي سليم، وتطورت خلال الأحداث في جريمة قتل.