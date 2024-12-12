مشاهير العرب - موعد ومكان حفل تامر عاشور في ليلة رأس السنة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 04:31 صباحاً - يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي داخل أحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية، في 28 من ديسمبر الجاري بمناسبة رأس السنة الميلادية 2025.

ويقدم عاشور، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، إضافة إلى أغانيه الجديدة والتى طرحها مؤخرًا وأهمها هيجيلى موجوع وهى الأغنية الأكثر شهرة فى عام 2024.

آخر أعمال تامر عاشور

جدير بالذكر أن آخر أعمال تامر عاشور، كانت أغنية «وداع وداع» التي حققت نجاحًا كبيرًا عبر المنصات الرقمية، وهي من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وميكس ماستر صقر، جيتار مصطفى نصر.

وحققت الأغنية، رواجا كبيرا فور طرحها، حيث سجلت ربع مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، وتقول كلماتها:

«جي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات

جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات

وداع وداع وداع مش فضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

اصله مش خدامك جنابك سلام سلام سلام واستبينا

خلاص مافيش كلام ما علينا قوللي طب ايه اللى جابك

وداع وداع وداع مش فاضيلك

انا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك

أوعى تضمن يوم ولاقي لحد قلبه في مره ساب

كنت عارفك يوم هترجع آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه كان كفاية عليه الغياب».