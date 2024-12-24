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أحمد العوضي يعلق على فيديو ميمي جمال بعد حديثها عنه وهذا وعده لها - أخبار كلمتك

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أحمد العوضي يعلق على فيديو ميمي جمال بعد حديثها عنه وهذا وعده لها - أخبار كلمتك

أحمد العوضي يعلق على فيديو ميمي جمال بعد حديثها عنه وهذا وعده لها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:05 صباحاً - شارك الفنان أحمد العوضي، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، للفنانة ميمي جمال، إذ أشادت به وبموهبته.

وبسؤالها عن أكثر فنان تتمنى العمل معه، قالت الفنانة  الكبيرة ميمي جمال: “أنا شايفة لأحمد العوضي مستقبل كويس".

وجاء تعليق العوضي  سريعًا على الفيديو قائلًا: “يا ست الكل، دة شرف كبير ليَّ إني أشتغل معاكِ والله، إن شاء الله السنة الجاية يحصل وأشتغل معاكِ يا أستاذة ميمي".


يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مسلسله الجديد “فهد البطل” والذي  من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025.

أبطال مسلسل فهد البطل

ويشارك في مسلسل فهد البطل بجوار العوضي كل من: أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، وأحمد ماجد.

 

تتر مسلسل فهد البطل 

وعلمت “كلمتك” أنه تم الاتفاق مع محمود الليثى وعمر كمال على تقديم تتري البداية والنهاية وعدد من الأغاني التي سوف تتخلل الأحداث.

 

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

والأحد الماضي خرجت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن صمتها، للتعليق على استغلال اسمها، في ظهور الفنان أحمد العوضي، بالمهرجانات السينمائية والحفلات الفنية.

ونشرت “ياسمين” عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدد من الفيديو المنتشرة على الصفحات، والتي استخدمت اسمها في ظهور أحمد العوضي في إحدى الحفلات الفنية.

وعلقت “ياسمين” على الفيديوهات المنتشرة بقولها “كفاية ذكر واستغلال اسمي  في أي خبر وأنا مش موجودة فيه لأن ده شغل رخيص لصالح الترند”.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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