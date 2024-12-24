الرياضة - 03:21 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب لحظة بلحظة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - سعر الذهب.. سجل سعر الذهب حالة من الاستقرار الملحوظ في أسواق الصاغة المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، لذا ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من المستثمرين والمقبلين عن سعر الذهب لحظة بلحظة.
سعر الذهب
ويحرص موقع كلمتك، على تقديم سعر الذهب لحظة بلحظة في الأسواق، وذلك ضمن خدمة مستمرة تساهم البوابة في تقديمها لمتابعيها وزوارها.
|سعر الذهب لحظة بلحظة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
|سعر الذهب
|بيع
|شراء
|عيار 24
|4285.75 جنيه
|4257.25 جنيه
|عيار 22
|3928.5 جنيها
|3902.5جنيه
|عيار 21
|3928.5 جنيها
|3725جنيها
|عيار 18
|3214.25 جنيه
|3192.75 جنيه
|عيار 14
|2500 جنيه
|2483.25جنيه
|عيار 12
|2142.75 جنيه
|2128.5 جنيه
|عيار 9
|1607.25 جنيه
|1596.5جنيه
سعر الذهب لحظة بلحظة
سعر الذهب عيار 24
سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء: 4285.75 جنيه للبيع، و4257.25 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 22
سعر الذهب عيار 22: 3928.5 جنيه للبيع، و3902.5 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب عيار 21: 3750 جنيها للبيع، و3725 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 18
سعر الذهب عيار 18: 3214.25 جنيه للبيع، و 3192.75 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 14
سعر الذهب عيار 14: 2500 جنيه للبيع، و2483.25 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 12
سعر الذهب عيار 12: 2142.75 جنيه للبيع، و2128.5 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 9
سعر الذهب عيار 9: 1607.25 جنيه للبيع، و1596.5 جنيها للشراء.
سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب: 30000 جنيه للبيع، و 29800 جنيه للشراء.
سعر أوقية الذهب عالميا
سعر الذهب عالميا:2614.72 دولار للبيع، و2614.45 دولار للشراء.
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