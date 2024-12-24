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الرياضة - 03:21 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب لحظة بلحظة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:21 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب لحظة بلحظة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب لحظة بلحظة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - سعر الذهب.. سجل سعر الذهب حالة من الاستقرار الملحوظ في أسواق الصاغة المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، لذا ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من المستثمرين والمقبلين عن سعر الذهب لحظة بلحظة.

سعر الذهب

ويحرص موقع كلمتك، على تقديم سعر الذهب لحظة بلحظة في الأسواق، وذلك ضمن خدمة مستمرة تساهم البوابة في تقديمها لمتابعيها وزوارها.

سعر الذهب
سعر الذهب
سعر الذهب لحظة بلحظة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4285.75 جنيه 4257.25 جنيه
عيار 22 3928.5 جنيها 3902.5جنيه
عيار 21 3928.5 جنيها 3725جنيها
عيار 18 3214.25 جنيه 3192.75 جنيه
عيار 14 2500 جنيه 2483.25جنيه
عيار 12 2142.75 جنيه 2128.5 جنيه
عيار 9 1607.25 جنيه 1596.5جنيه

سعر الذهب لحظة بلحظة

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء: 4285.75 جنيه للبيع، و4257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22: 3928.5 جنيه للبيع، و3902.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21: 3750 جنيها للبيع، و3725 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18: 3214.25 جنيه للبيع، و 3192.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14: 2500 جنيه للبيع، و2483.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12: 2142.75 جنيه للبيع، و2128.5 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9: 1607.25 جنيه للبيع، و1596.5 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 24 الآن
سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب: 30000 جنيه للبيع، و 29800 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

سعر الذهب عالميا:2614.72 دولار للبيع، و2614.45 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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