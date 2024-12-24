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موعد عرض مسرحية "مكسرة الدنيا" لدنيا سمير غانم بالسعودية - أخبار كلمتك

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موعد عرض مسرحية "مكسرة الدنيا" لدنيا سمير غانم بالسعودية - أخبار كلمتك

موعد عرض مسرحية "مكسرة الدنيا" لدنيا سمير غانم بالسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:40 صباحاً - تستعد الفنانة دنيا سمير غانم، لتقديم مسرحيتها الجديدة والتي تأتي بعنوان “مكسرة الدنيا” ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك مطلع يناير المقبل. 

مسرحية مكسرة الدنيا 

ومن المقرر أن يتم تقديم مسرحية مكسرة الدنيا في الفترة من 3 وحتى 7 يناير المقبل، على مسرح محمد العلي بالسعودية. 

المسرحية بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سامي مغاوري، وكرم عفيفي، وغيرهم. 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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