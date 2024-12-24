مشاهير العرب - مسلسل وتر حساس الحلقة 42.. عبد الرحمن يصدم الجميع حول لغز مقتل ليلى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:36 صباحاً - تصدر مسلسل وتر حساس محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض حلقات الجزء الثاني، وهذا ما جعل الكثيرون يبحثون عن تفاصيل وأحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 42.

مسلسل وتر حساس الحلقة 42

وكشفت أحداث الحلقة 42 من مسلسل وتر حساس عن وصول سلمى التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك ومعها زوجها رشيد الذي يقوم بدوره الفنان محمد علاء إلى «عبد الرحمن» الفنان شريف الشعشاعي.

وبدأت مواجهة بين الثلاثي فأخبر بيبو سلمى ورشيد بكل التفاصيل التي حدثت في يوم مقتل ليلى، وقال إنها خلال وجودهما في المستشفى توصلت ليلى إلى أن زوجها مازن الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد جمال سعيد موجود في شقتهما التي لا يسكنان بها، وهو الأمر الذي جعلها تشك في أنه يخونها وأصرت على أن تذهب للشقة، ما جعل بيبو يرفض تركها بمفردها وذهب معها.

وحاول بيبو خلال تواجدهما في الطريق للشقة أن يقنع ليلى بأن مازن يحبها ولا يخونها وأن يجلسا سويا في كافيه ولا يذهبا للمنزل وبالفعل وافقت وجلسا في كافيه وحاول تهدئتها ولكنها عادت مجددا ترغب في الذهاب للمنزل لتتأكد من خيانته لها وبالفعل تحركا تجاه الشقة.

وبالفعل وصلت ليلى إلى الشقة لتكتشف خيانة مازن وتجده مع رغدة التي تجسد شخصيتها الفنانة هيدي كرم في غرفة النوم، وطلبت منه الطلاق على الفور، وحاول هو تهدأتها وتدخل بيبو لحل الأمر بينهما، ولكنه تعدى عليه بالضرب وخلال تدخل ليلى لتنقذ بيبو دفعها لتقع وتفارق الحياة.

أحداث مسلسل وتر حساس

وتدور أحداث مسلسل وتر حساس حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم «كاميليا» إنجي المقدم، أن زوجها «رشيد» محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة «سلمى» صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

وتعرض جميع حلقات مسلسل وتر حساس لـ صبا مبارك على شبكة قنوات ON، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الـ 7:30 مساء، بينما تعاد الحلقة في الواحدة والربع صباحًا، وتكرر الإعادة الثانية في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي.

كما يعرض على قناة ON drama في تمام الساعة 10مساءً، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 من صباح اليوم التالي، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 4 عصرًا.

أبطال مسلسل وتر حساس

جدير بالذكر أن بطولة مسلسل وتر حساس يشارك فيها نخبة من ألمع النجوم، منهم صبا مبارك، محمد علاء، انجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، أحمد غزي، بالإضافة إلى تميم عبده»، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

القنوات الناقلة لـ مسلسل وتر حساس

يعرض مسلسل وتر حساس على القنوات الفضائية، التابعة لـ الشركة المتحدة، وهما: «قناة ON، وقناة ON drama»، بالإضافة إلى عرض المسلسل على منصة WATCH IT الرقمية.

تردد قناة ON dram

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11862.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة ON

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11602.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.