مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:29 صباحاً - مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38.. نال مسلسل صلاح الدين الأيوبي استحسان كبيرًا لدى الجمهور العربي بمختلف فئاته، لما يقدمه من أحداث شيقة مستمدة من مسيرة القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي، حتى يمكن القول أنه العمل الدرامي التركي الأكثر مشاهدة في الوقت الحالي.

كل ذلك دفع الكثير من متابعي المسلسل، للبحث عن موعد عرض الحلقة 38 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، فضلًا عن القنوات الناقلة لها.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38

ويقدم موقع كلمتك للمتابعين والقراء كل التفاصيل المتعلقة بالحلقة الـ 38 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، من حيث المواعيد والقنوات الناقلة، خلال السطور التالية:

قصة مسلسل صلاح الدين الأيوبي

تدور أحداث مسلسل صلاح الدين الأيوبي، حول القائد صلاح الدين مؤسس الدولة الأيوبية، والمعارك التي خاضها أمام الصليبيين وتحرير القدس، والحفاظ على الدولة الإسلامية، بعد سنوات صعبة عاشها كل المسلمين في ذلك الوقت، ليصبح أيقونة محفورة في العقول.

أبطال مسلسل صلاح الدين الأيوبي

ويشارك في بطولة مسلسل صلاح الدين الأيوبي، مجموعة من نجوم الفن التركي، منهم: «أوغور غونيش، محمد على نور أوغلو، وديلين دوغار، مصطفى كوناك، سيدا يلدز» بالإضافة لمشاركة عدد من الممثلين الباكستانيين.

وانضم للجزء الجديد من المسلسل، كلًا من «الممثل الباكستاني أحمد علي أكبر، والممثلة الباكستانية دورفيشان سليم».

الإعلان الترويجي للحلقة الـ 38 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي

وشاركت الصفحة الرسمية المروجة للمسلسل، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الإعلان الترويجي للحلقة الـ 38 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38

من المقرر أن، يتم عرض الحلقة الـ 38 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة للحلقة الـ 38 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي

1- قناة TRT1 التركية.

2- قناة الفجر الجزائرية.

1- تردد قناة TRT1 التركية

- القمر الصناعي: النايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل الاستقطاب: أفقي.

- التردد: 11042.

- الجودة: hd.

2- تردد قناة الفجر الجزائرية

- القمر الصناعي: النايل سات.

- تردد القناة: 12034

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: أفقي

- جودة القناة: HD

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.