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مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:29 صباحاً - مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38.. نال مسلسل صلاح الدين الأيوبي استحسان كبيرًا لدى الجمهور العربي بمختلف فئاته، لما يقدمه من أحداث شيقة مستمدة من مسيرة القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي، حتى يمكن القول أنه العمل الدرامي التركي الأكثر مشاهدة في الوقت الحالي.

كل ذلك دفع الكثير من متابعي المسلسل، للبحث عن موعد عرض الحلقة 38 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، فضلًا عن القنوات الناقلة لها.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38

ويقدم موقع كلمتك للمتابعين والقراء كل التفاصيل المتعلقة بالحلقة الـ 38 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، من حيث المواعيد والقنوات الناقلة، خلال السطور التالية:

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38
مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38

قصة مسلسل صلاح الدين الأيوبي

تدور أحداث مسلسل صلاح الدين الأيوبي، حول القائد صلاح الدين مؤسس الدولة الأيوبية، والمعارك التي خاضها أمام الصليبيين وتحرير القدس، والحفاظ على الدولة الإسلامية، بعد سنوات صعبة عاشها كل المسلمين في ذلك الوقت، ليصبح أيقونة محفورة في العقول.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38
مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38

أبطال مسلسل صلاح الدين الأيوبي

ويشارك في بطولة مسلسل صلاح الدين الأيوبي، مجموعة من نجوم الفن التركي، منهم: «أوغور غونيش، محمد على نور أوغلو، وديلين دوغار، مصطفى كوناك، سيدا يلدز» بالإضافة لمشاركة عدد من الممثلين الباكستانيين.

وانضم للجزء الجديد من المسلسل، كلًا من «الممثل الباكستاني أحمد علي أكبر، والممثلة الباكستانية دورفيشان سليم».

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38
مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38

الإعلان الترويجي للحلقة الـ 38 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي

وشاركت الصفحة الرسمية المروجة للمسلسل، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الإعلان الترويجي للحلقة الـ 38 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38

من المقرر أن، يتم عرض الحلقة الـ 38 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت مصر.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38
مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38

القنوات الناقلة للحلقة الـ 38 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي

1- قناة TRT1 التركية.

2- قناة الفجر الجزائرية.

1- تردد قناة TRT1 التركية

- القمر الصناعي: النايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل الاستقطاب: أفقي.

- التردد: 11042.

- الجودة: hd.

2- تردد قناة الفجر الجزائرية

- القمر الصناعي: النايل سات.

- تردد القناة: 12034

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: أفقي

- جودة القناة: HD

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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