"إدارة سلبية صلاحيتكم منتهية"، هتافات نارية لـ جمهور الأهلي في مباراة بلوزداد (فيديو) - أخبار كلمتك

"إدارة سلبية صلاحيتكم منتهية"، هتافات نارية لـ جمهور الأهلي في مباراة بلوزداد (فيديو) - أخبار كلمتك

خليجي 26، العراق يفتتح مشواره بالفوز على اليمن بهدف - أخبار كلمتك

خليجي 26، العراق يفتتح مشواره بالفوز على اليمن بهدف - أخبار كلمتك

محيوس يسجل الهدف الأول لـ شباب بلوزداد في شباك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

محيوس يسجل الهدف الأول لـ شباب بلوزداد في شباك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

كرة اليد، طاقم تحكيم مصري في بطولة العالم للرجال - أخبار كلمتك

كرة اليد، طاقم تحكيم مصري في بطولة العالم للرجال - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد بعد 15 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد بعد 15 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

الأهلي يبحث عن هدف التعادل أمام شباب بلوزداد بعد مرور 30 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

الأهلي يبحث عن هدف التعادل أمام شباب بلوزداد بعد مرور 30 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

مدير الجامع الأزهر يتفقد سير الدراسة برواق العلوم الشرعية بالإسكندرية - أخبار كلمتك

مدير الجامع الأزهر يتفقد سير الدراسة برواق العلوم الشرعية بالإسكندرية - أخبار كلمتك

رسالة قرينة الرئيس السيسي للمتطوعين في الهلال الأحمر المصري (صور) - أخبار كلمتك

رسالة قرينة الرئيس السيسي للمتطوعين في الهلال الأحمر المصري (صور) - أخبار كلمتك

محلل سياسي يكشف حقيقة وجود مقاتلي كوريا الشمالية على الجبهة الروسية الأوكرانية - أخبار كلمتك

محلل سياسي يكشف حقيقة وجود مقاتلي كوريا الشمالية على الجبهة الروسية الأوكرانية - أخبار كلمتك

اخر تطورات الضربة العسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

اخر تطورات الضربة العسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:11 - مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:11 - مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:11 - مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 05:11 مساءً - بث مباشر مباراة الاهلي وشباب بلوزداد اليوم الأحد الموافق 22 من ديسمبر 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره شباب بلوزداد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

وافتتح فريق الأهلي مشواره بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بفوز كبير على ستاد أبيدجان بنتيجة (4-2)، قبل أن يفرض التعادل السلبي على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بعقر داره بالجولة الثانية.

بينما يحل فريق شباب بلوزداد ضيفًا على الأهلي، وهو يمتلك 3 نقاط من جولتين، حيث تلقى الهزيمة بالجولة الأولى على ملعبه أمام أورلاندو بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق فوزًا مثيرًا بالجولة الثانية على ستاد أبيدجان خارج الديار بهدف نظيف.

بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء اليوم الأحد، الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:56 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق