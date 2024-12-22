مشاهير العرب - عقب انتهاء تصوير «سيكو سيكو».. طه دسوقي يكشف عن صور جديد من كواليس العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:32 مساءً - انتهى أبطال فيلم «سيكو سيكو» من تصوير مشاهدهم، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ونشر الفنان طه دسوقي عبر حسابه بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» صور من كواليس فيلم «سيكو سيكو»، وعلق قائلا: «تم بحمد الله.. فركش فيلم سيكو سيكو».

فيلم «سيكو سيكو» من بطولة طه دسوقي إلى جانب عدد الفنانين أبرزهم: عصام عمر، على صبحي، خالد الصاوي، باسم سمرة، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج أحمد بدوي.

آخر أعمال طه دسوقي

ينتظر طه دسوقي عرض مسلسله «موضوع عائلي» الجزء الثالث، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وجاء الجزء الثالث من مسلسل «موضوع عائلي»، نتيجة النجاح الجماهيري الذي حققه من خلال أجزاءه السابقة التي دارت أحداثها حول الشيف إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنة شابة، بعد سفر زوجته الراحلة وهي حامل في الشهور الأولى إلى لندن للإقامة مع والدها، ثم حصولها على الطلاق وانقطاع أخبارها.

وخلال الأحداث ترث الإبنة ثروة جدها الملياردير، ويتم وضعها تحت وصاية والدها، الذي يتظاهر بكونه محاميًا مكلفًا بالإشراف على ثروتها حتى بلوغها سن الـ21، قبل أن تحدث المواجهة بينهما.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

يضم مسلسل موضوع عائلي عدد من نجوم الفن أبرزهم ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، كما ضم العمل مجموعة جديدة من النجوم، منهم الفنانة نور التي تقدم دور طبيبة مخ وأعصاب، كذلك انضمت ياسمين وافي.

والمسلسل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.