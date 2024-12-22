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مشاهير العرب - أحمد حلمي يعلق على لقائه مع جيسون ستاثام - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد حلمي يعلق على لقائه مع جيسون ستاثام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد حلمي يعلق على لقائه مع جيسون ستاثام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:12 مساءً - أعرب الفنان أحمد حلمي، عن سعادته بحضور أحد نزالات الملاكمة ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر «حلمي» عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» صورة له برفقة المستشار تركي اَل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية والنجم العالمي جيسون ستاثام، وعلق عليها قائلا: «أول مرة أحضر ماتش بوكس لأكبر ملاكمين طحنوا في بعض.. وقابلت ملك الأكشن Jason Statham اتبسطت جدا شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذه الدعوة الكريمة اللي كلها أكشن دي كله ضرب ضرب».

أحدث أعمال أحمد حلمي

مؤخرا تعاقد الفنان أحمد حلمي على بطولة فيلم بعنوان «النونو»، ومن المقرر أن يجسد خلاله شخصية نصاب كبير سيقوم بعمليات نصب في السعودية، الأولى في بطولة الجيمينج والثانية للناس في العمرة والحج، الفيلم هيكون كوميدي اسمه النونو.

ويشهد فيلم «النونو» على عودة حلمي للسينما من جديد بعد غياب عامين منذ طرح أخر أعماله التي تحمل اسم «واحد تاني» في 2022، حيث يتعاون مع مستشار هيئة الترفيه السعودي تركي أل شيخ في عمل سينما جديد.

آخر أعمال أحمد حلمي

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال أحمد حلمي مشاركته في مسرحية ميمو التي تعرض حاليا، ضمن نشاطات موسم الرياض خلال الفترة الأخيرة.

تدور أحداث مسرحية ميمو، في إطار كوميدي حول شخصية «مسعود»، التي يجسدها الفنان أحمد حلمي، وتتناول المسرحية بشكل ساخر تأثير السوشيال ميديا على الأفراد والمجتمع، وتسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية بشكل كوميدي.

مسرحية ميمو، يشارك في بطولتها مجموعة من نجوم الفن منهم: أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، أسماء جلال، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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