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وكيل تعليم العجوزة تشدد على الالتزام بخطة المنهج ومتابعة الطلاب - أخبار كلمتك

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وكيل تعليم العجوزة تشدد على الالتزام بخطة المنهج ومتابعة الطلاب - أخبار كلمتك

وكيل تعليم العجوزة تشدد على الالتزام بخطة المنهج ومتابعة الطلاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:26 مساءً - أكدت هدى عبد العال وكيل تعليم العجوزة على ضرورة الالتزام التام بخطة المنهج المقررة، مع التأكيد على أهمية وجود سجل كشف الدرجات وسجل الطلاب الضعاف مع المعلم أثناء الحصة، وذلك لمتابعة تقدم الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم. 

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أهمية تقييم الطلاب بشكل دوري وحفظ سجلات التقييم

كما شددت على أهمية تقييم الطلاب بشكل دوري وحفظ سجلات التقييم بدقة، مع التأكيد على ضرورة وجود علم الفصل والقسم والقوائم والجداول في جميع الفصول.

وأوصت عبدالعال بضرورة أن يقوم الطلاب بكتابة التاريخ على كل درس تم شرحه في الكتاب، وذلك لتشجيعهم على المتابعة والدراسة المستمرة، كما أكدت على أهمية الحضور المنتظم للطلاب وعدم الغياب، وحضور جميع التقييمات، مشددة على أن مسؤولية حضور الطلاب تقع على عاتق مدير المدرسة شخصيًا.

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و أكدت وكيل تعليم العجوزة على أهمية التعاون بين جميع العاملين في العملية التعليمية لتحقيق أهداف المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن الطالب هو محور العملية التعليمية وأن الاهتمام به هو الهدف الأساسي.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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