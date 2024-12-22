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لضخ دماء جديدة، حركة تغييرات محدودة لمديري عموم تعليم القاهرة - أخبار كلمتك

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لضخ دماء جديدة، حركة تغييرات محدودة لمديري عموم تعليم القاهرة - أخبار كلمتك

لضخ دماء جديدة، حركة تغييرات محدودة لمديري عموم تعليم القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:26 مساءً - شهدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حركة تنقلات محدودة بين مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتى تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات وذلك لضخ دماء جديدة ودفع عجلة العمل.

 

حركة مديري عموم القاهرة 

وجاءت حركة مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة 

تكليف محمد مصطفى مديرا عاما لإدارة البساتين.

تكليف الدكتور أحمد المهنى مديرا عاما لإدارة التبين.

تكليف الدكتور عبد العزيز فهمى مديرا عاما لإدارة حلوان.

تكليف أيمن الفخرانى مديرا عاما لإدارة المرج.

تكليف داليا مصطفى مديرا عاما لإدارة النزهة.

تكليف محمد حسين مديرا عاما لادارة المطرية.

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وكان أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا بحركة تغييرات موسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء ضخ دماء جديدة والاستعانة بالكفاءات في إطار جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

 

تغييرات موسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية

وتضمنت حركة مديري المديريات التعليمية  التالي:

1.  سماح محمد إبراهيم عبد الله، مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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