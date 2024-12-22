لضخ دماء جديدة، حركة تغييرات محدودة لمديري عموم تعليم القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:26 مساءً - شهدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حركة تنقلات محدودة بين مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتى تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات وذلك لضخ دماء جديدة ودفع عجلة العمل.

حركة مديري عموم القاهرة

وجاءت حركة مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة

تكليف محمد مصطفى مديرا عاما لإدارة البساتين.

تكليف الدكتور أحمد المهنى مديرا عاما لإدارة التبين.

تكليف الدكتور عبد العزيز فهمى مديرا عاما لإدارة حلوان.

تكليف أيمن الفخرانى مديرا عاما لإدارة المرج.

تكليف داليا مصطفى مديرا عاما لإدارة النزهة.

تكليف محمد حسين مديرا عاما لادارة المطرية.

تعليم القاهرة تحصد ثلاث مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقات أعياد الطفولة "تعليم القاهرة" تشدد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة خلال امتحانات شهر نوفمبر

وكان أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا بحركة تغييرات موسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء ضخ دماء جديدة والاستعانة بالكفاءات في إطار جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

تغييرات موسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية

وتضمنت حركة مديري المديريات التعليمية التالي:

1. سماح محمد إبراهيم عبد الله، مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.