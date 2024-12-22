الرياضة - 10:12 - بعد الزيادة.. تعرف على موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:12 مساءً - تزداد تساؤلات أصحاب المعاشات حول موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 كلما اقتربنا من نهاية شهر ديسمبر، وذلك بالتزامن مع قرار الحكومة بتطبيق زيادة جديدة.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

وكشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأن موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة، سيكون ابتداءً من يوم 1 يناير 2025، على أن يستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر يناير 2025 منعًا للتكدس.

زيادة الحد الأدنى و الأقصى للمعاشات و أجر الاشتراك التأميني

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال الأيام القليلة الماضية، زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات مع زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني لتكون كالتالي:

- رفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 11.600 جنيه بدلًا من 10.080 جنيه.

- رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1.495 جنيهًا بدلًا من 1.300 جنيه.

- رفع الحد الأدنى لـ أجر الاشتراك التأميني إلى 2.300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

- رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 14.500 جنيه بدلًا من 12.600 جنيه.

ما هو موعد تطبيق زيادة المعاشات

وصرحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في بيان لها، أن تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات وأجر الاشتراك التأميني، لكل المؤمن عليهم بدءا من 1 يناير 2025.

طريقة الاستعلام عن معاشات شهر يناير

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة صاحب معاش.

- اختيار أيقونة الخدمات التأمينية لـ الاستعلام عن معاشات شهر يناير.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة استعلام لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

أماكن صرف معاشات يناير 2025

تم توفير العديد من الأماكن لتسهيل صرف معاشات يناير 2025 على المواطنين، ومنها:

- فروع البريد المصري.

- ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

- مكاتب فوري.

- كارت ميزة.

- البنوك المتعاقدة مع الحكومة لصرف المعاشات.

- المحافظ الإلكترونية.