وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نادية الجندي تكشف عن آخر التطورات الصحية لـ بشير الديك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نادية الجندي تكشف عن آخر التطورات الصحية لـ بشير الديك - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية وزارة الخارجية باليوم العالمي لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية وزارة الخارجية باليوم العالمي لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

شروط الالتحاق بوظيفة مهندس بشركة مصر للطيران - أخبار كلمتك

شروط الالتحاق بوظيفة مهندس بشركة مصر للطيران - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال رأس السنة (فيديو) - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال رأس السنة (فيديو) - أخبار كلمتك

إصلاح عطل ماسورة مياه ناتج عن هبوط أرضي بشارع علي سلامة بأبو النمرس (صور) - أخبار كلمتك

إصلاح عطل ماسورة مياه ناتج عن هبوط أرضي بشارع علي سلامة بأبو النمرس (صور) - أخبار كلمتك

ماجد المهندس يكشف تفاصيل ألبومه الجديد (فيديو) - أخبار كلمتك

ماجد المهندس يكشف تفاصيل ألبومه الجديد (فيديو) - أخبار كلمتك

بشرى للمزارعين، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

بشرى للمزارعين، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

بعد تألقه في مباراة ليفربول وتوتنهام، سلوت يكشف أكثر ما يميز محمد صلاح - أخبار كلمتك

بعد تألقه في مباراة ليفربول وتوتنهام، سلوت يكشف أكثر ما يميز محمد صلاح - أخبار كلمتك

بعد الهاتريك، وسام أبو علي يحتفظ بـ كرة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (صور) - أخبار كلمتك

بعد الهاتريك، وسام أبو علي يحتفظ بـ كرة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - «حياتي الحلوة».. حكاية أغنية لحنها الراحل محمد النادي غناء رامي جمال - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - «حياتي الحلوة».. حكاية أغنية لحنها الراحل محمد النادي غناء رامي جمال - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «حياتي الحلوة».. حكاية أغنية لحنها الراحل محمد النادي غناء رامي جمال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 09:51 مساءً - يطرح النجم رامي جمال واحدة من أقرب الأغاني إلى قلبه، وتحمل اسم «حياتي الحلوة»، خلال الأيام المقبلة، وهي من ألحان الراحل محمد النادي.

ويعتز النجم رامي جمال، بتلك الأغنية، خاصة أنها من ألحان صديقه الراحل الملحن محمد النادي ومن كلمات حسام سعيد وتوزيع يحيى يوسف ووتريات حسن سعيد.

وقال الفنان رامي جمال في تصريحاته، أنه يتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، خاصة أنها تحمل طابع التفاؤل، وحرصت على أن تكون أغنية «حياتي الحلوة» مبهجة ومناسبة لأجواء العام الجديد، حيث من المقرر طرحها يوم 30 من شهر ديسمبر الجاري.

رامي جمال

تصريح رامي جمال

وفي وقت سابق علق رامي جمال في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك» قائلا: «حياتي الحلوة» الأغنية دي مهمة جدا بالنسبة لي وبحبها عشان حلوة فعلا وعشان لحن الغالي العبقري الله يرحمه محمد النادي اللي كان شاطر ومؤدب، وبيحب الكل.. فيه موقف عمري ما بنساه، كنت مسافر ونانسي عاوزة أغنية وأنا ما غنتش كلامها الجديد والله يرحمه كان عند طارق عبد الجابر، وسمع من كلامي مع طارق أنها لازم تتغني فقرر يساعد زميل ليه بروح مفيش منها وغني الجايد هو، الله يرحمك ويبارك في ذريتك.

رامي جمال

الفنان رامي جمال خلال 2024

حقق الفنان رامي جمال نجاح كبير خلال عام 2024، بعد تألقه بمسيرة غنائية كبيرة، وعرف عنه أنه من أهم نجوم الغناء والتلحين في مصر والوطن العربي، حيث قام بالتلحين لعدد كبير من المطربين أبرزهم، إليسا ونوال الزغبى وشيرين عبد الوهاب وآمال ماهر وأنغام ومصطفى قمر ورامى عياش ومحمد فؤاد ومحمد حماقى وتامر حسنى وحسين الجسمى وهيفاء وهبى ومى سليم وفضل شاكر وفريق واما وساموزين وكريم أبو زيد وغيرهم.

هذا العام كان بمثابة وش السعد والخير على رامي جمال، حيث أطلق ألبوما حمل اسم «خليني أشوفك» في شهر أبريل الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وشمل عددا من الأغاني التي تمس الجمهور، وضم باقة متنوعة من الأغاني التي تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وحمل عددًا من المفاجآت.

الألبوم شمل 15 أغنية من ضمنها خلينى أشوفك وبقول وأكدب وبضيع وقت وفستانك أبيض وشاهد الله، وأوقات وقلبى خام وعادى أنساك وأنت مين، واهو وسوء تفاهم وقولى اه وذكريات هوانا، وبيكلمونى وأنسى اسمك.

اقرأ أيضاً
«حياتي الحلوة».. رامي جمال يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله

«ولا بفتكرك».. رامي جمال يطرح أحدث أعماله الغنائية |فيديو

«ولا بفتكرك».. رامي جمال يطرح أحدث أعماله الغنائية |فيديو

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

تدهور الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك والأطباء يقررون منع الزيارة عنه - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق