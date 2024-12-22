مشاهير العرب - «حياتي الحلوة».. حكاية أغنية لحنها الراحل محمد النادي غناء رامي جمال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 09:51 مساءً - يطرح النجم رامي جمال واحدة من أقرب الأغاني إلى قلبه، وتحمل اسم «حياتي الحلوة»، خلال الأيام المقبلة، وهي من ألحان الراحل محمد النادي.

ويعتز النجم رامي جمال، بتلك الأغنية، خاصة أنها من ألحان صديقه الراحل الملحن محمد النادي ومن كلمات حسام سعيد وتوزيع يحيى يوسف ووتريات حسن سعيد.

وقال الفنان رامي جمال في تصريحاته، أنه يتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، خاصة أنها تحمل طابع التفاؤل، وحرصت على أن تكون أغنية «حياتي الحلوة» مبهجة ومناسبة لأجواء العام الجديد، حيث من المقرر طرحها يوم 30 من شهر ديسمبر الجاري.

تصريح رامي جمال

وفي وقت سابق علق رامي جمال في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك» قائلا: «حياتي الحلوة» الأغنية دي مهمة جدا بالنسبة لي وبحبها عشان حلوة فعلا وعشان لحن الغالي العبقري الله يرحمه محمد النادي اللي كان شاطر ومؤدب، وبيحب الكل.. فيه موقف عمري ما بنساه، كنت مسافر ونانسي عاوزة أغنية وأنا ما غنتش كلامها الجديد والله يرحمه كان عند طارق عبد الجابر، وسمع من كلامي مع طارق أنها لازم تتغني فقرر يساعد زميل ليه بروح مفيش منها وغني الجايد هو، الله يرحمك ويبارك في ذريتك.

الفنان رامي جمال خلال 2024

حقق الفنان رامي جمال نجاح كبير خلال عام 2024، بعد تألقه بمسيرة غنائية كبيرة، وعرف عنه أنه من أهم نجوم الغناء والتلحين في مصر والوطن العربي، حيث قام بالتلحين لعدد كبير من المطربين أبرزهم، إليسا ونوال الزغبى وشيرين عبد الوهاب وآمال ماهر وأنغام ومصطفى قمر ورامى عياش ومحمد فؤاد ومحمد حماقى وتامر حسنى وحسين الجسمى وهيفاء وهبى ومى سليم وفضل شاكر وفريق واما وساموزين وكريم أبو زيد وغيرهم.

هذا العام كان بمثابة وش السعد والخير على رامي جمال، حيث أطلق ألبوما حمل اسم «خليني أشوفك» في شهر أبريل الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وشمل عددا من الأغاني التي تمس الجمهور، وضم باقة متنوعة من الأغاني التي تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وحمل عددًا من المفاجآت.

الألبوم شمل 15 أغنية من ضمنها خلينى أشوفك وبقول وأكدب وبضيع وقت وفستانك أبيض وشاهد الله، وأوقات وقلبى خام وعادى أنساك وأنت مين، واهو وسوء تفاهم وقولى اه وذكريات هوانا، وبيكلمونى وأنسى اسمك.