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المصري يبدأ استعداداته لموقعة الأهلي في الدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

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المصري يبدأ استعداداته لموقعة الأهلي في الدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

المصري يبدأ استعداداته لموقعة الأهلي في الدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - استانف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الأحد تدريباته على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة السادسة من الدوري الممتاز، والتي تجمعه بنظيره فريق الأهلي، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

 

 

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موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

 

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي والأهلي في الـ 8 مساءً الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.  

 

المصري ضد حرس الحدود

واكتفى فريقا حرس الحدود والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على استاد السويس الجديد، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

موقف المصري في الدوري 

 

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض 5 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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