الرياضة - 09:51 - وسيم السيسي: الجيش المصري عقدة لدولة الاحتلال «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 09:51 مساءً - قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن مصر أعطت ذريعة للعدوان الثلاثي 1956 حينما قامت بتأميم قناة السويس ما دفع بالدول الثلاث فرنسا وإنجلترا وإسرائيل للهجوم على مصر.

وأضاف الدكتور وسيم السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، الأمر تكرر في حرب 1967 بغلق خليج العقبة.

وأكد عالم المصريات، أن غلق خليج العقبة يعني خنق إسرائيل ولم تكن مصر مستعدة للحرب، موضحا أن ما حدث في 1967 سطو وليس حرب، لأن الأخيرة تكون متكافئة شيء مقابل شيء.

وأشار إلى أن الجيش المصري يمثل عقدة لدولة الاحتلال الصهيوني، موضحا أن الجندي المصري مرعب وأسد لا يهاب الموت، ومصر شاركت بـ 1.1 مليون جندي في الحرب العالمية الأولى مات منهم 600 ألف ومقابرهم في عواصم الدول الأوروبية.