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كولر لجمهور الأهلي: كنا نتوقع أن نحظى بالتعامل بشكل أفضل واللاعبون بشر - أخبار كلمتك

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كولر لجمهور الأهلي: كنا نتوقع أن نحظى بالتعامل بشكل أفضل واللاعبون بشر - أخبار كلمتك

كولر لجمهور الأهلي: كنا نتوقع أن نحظى بالتعامل بشكل أفضل واللاعبون بشر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 09:50 مساءً - قال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  إن الأحمر حقق فوزًا كبيرًا ‏على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ‏الأحد، بإستاد القاهرة، في منافسات مباريات المجموعة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وأضاف كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: علينا أن نكون سعداء بالفوز الكبير ‏على شباب بلوزداد وتسجيل ستة أهداف، دون أن نغفل التحديات الصعبة المقبلة، والتي تفرض ‏علينا أن نكون في كامل تركيزنا. ‏

وواصل المدير الفني حديثه: بعد التأخر بهدف أمام بلوزداد في الشوط الأول تحدثت مع ‏اللاعبين في فترة الاستراحة بين شوطي المباراة، وأكدت أنهم لاعبون كبار وعليهم إثبات ذلك ‏أمام الجمهور المتواجد في الملعب. ظهرت الثقة والتركيز والروح لدى اللاعبين في الشوط ‏الثاني، وهذا صنع الفارق بعد التعامل النفسي الجيد الذي قمنا به.‏

وأكد كولر تفهمه لرغبة الجماهير في تحقيق الفريق للفوز دائمًا والتي تعد رغبة مشتركة مع ‏اللاعبين والجهاز الفني، لافتا إلى أن ظروف بعض المباريات قد تحول دون تحقيق ذلك، رغم ‏سعى الأهلي في كل مباراة لتحقيق الفوز.‏

وقال:" هجوم الجمهور، أثر على معنويات اللاعبين في بداية اللقاء، وشباب بلوزداد تقدم بهدف، ولم نلعب الشوط الأول بشكل جيد، ولكن نجحنا في تسجيل الهدف قبل الاستراحة بين الشوطين".

وواصل السويسري:" المطلوب أن يتفهم الجميع وجهات نظر اللاعبين والجمهور، جمهورنا عظيم ونتفهم غضبهم في بعض الأوقات، كنا نتوقع أن نحظى بالتعامل بشكل أفضل مع مواجهة هامة مثل هذه، ولا يوجد لاعب يخطئ عن قصد، وجميعًا نخطئ في عملنا بشكل غير مقصود، اللاعبون بشر، ومن الوارد أن يكون هناك عدم توفيق وقد يحدث خسارة، ولا يوجد فريق في العالم يخسر بشكل مستمر".

واختتم مارسيل كولر تصريحاته، معربًا عن أمله أن تكون مباراة شباب بلوزداد صفحة جديدة ‏وبداية قوية لقادم المباريات التي سيخوضها الأهلي في المرحلة المقبلة.‏

وفاز النادي الأهلي على شباب بلوزداد بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد فوز الأهلي أمام شباب بلوزداد 

1- الأهلي 7 نقاط

2-   أورلاندو بايرتس 5 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- ستاد أبيدجان نقطة  

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مباراة الأهلي وشباب بلوزداد 

سجل أيمن محيوس الهدف الأول لـ شباب بلوزداد في شباك الأهلي بالدقيقة 21 بعد خطأ فادح من محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 42 أجرى الأهلي تبديلا اضطراريا بخروج رضا سليم بسبب الإصابة ودخول بيرسي تاو

وسجل وسام أبو علي هدف تعادل الأهلي في شباك شباب بلوزداد بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وعاد وسام أبو علي وسجل الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي في شباك شباب بلوزداد بالدقيقة 52 من ركلة حرة مباشرة.

فيما جاء الهدف الثالث عن طريق حسين الشحات بالدقيقة 56 من تصويبة بقدمه اليسرى.

وأجرى كولر تبديلين بدخول كريم الدبيس وكوكا وخروج عمرو السولية وحسين الشحات لتجديد الدماء من أجل الحفاظ على النتيجة.

سجل وسام أبو علي الهدف الرابع للنادي الأهلي في شباك شباب بلوزداد بالدقيقة 84.

سجل بيرسي تاو  الهدف الخامس للنادي الأهلي في شباك شباب بلوزداد بالدقيقة 86.

وسجل إمام عاشور الهدف السادس للنادي الأهلي في شباك شباب بلوزداد بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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تشكيل الأهلي لمباراة شباب بلوزداد 

بدأ الأهلي مباراة شباب بلوزداد كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

في خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات 

في خط الهجوم: وسام أبو علي.

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تشكيل شباب بلوزداد أمام الأهلي 

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

في خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل محمد.

في خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، جاك مبي.

في خط الهجوم: أيمن محيوس، خانيسا مايو، أيمن محيوس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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