حافلة الأهلي تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة بلوزداد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 05:00 مساءً - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل، إلى إستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة المرتقبة المقرر أن تجمع بينهم اليوم الأحد على ملعب “ستاد القاهرة الدولي” في ثالث جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وتمثل مباراة شباب بلوزداد أهمية كبيرة بالنسبة للنادي الأهلي، حيث يدخل المارد الأحمر اللقاء رافعا شعار لا بديل عن الفوز لمصالحة جماهيره الغاضبة، وذلك عقب الخسارة أمام فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

كما أن هناك دافعا آخر للنادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط مباراة شباب بلوزداد؛ وذلك لاعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أما فريق شباب بلوزداد يدخل المباراة آملا هو الآخر في تحقيق الفوز على حساب النادي الأهلي وتصدر جدول ترتيب المجموعة.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد



1- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- ستاد أبيدجان نقطة

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو – رضا سليم

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم "كهربا"

واستبعد كولر من قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد كلا من: عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، علي معلول، كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، سمير محمد، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد في السادسة مساء اليوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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