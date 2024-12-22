الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

كلمتك تكشف أسباب تأجيل اجتماع اتحاد الكرة من الأحد للأربعاء - أخبار كلمتك

كلمتك تكشف أسباب تأجيل اجتماع اتحاد الكرة من الأحد للأربعاء - أخبار كلمتك

حافلة الأهلي تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة بلوزداد - أخبار كلمتك

حافلة الأهلي تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة بلوزداد - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يفشل في فك شفرة دفاع إيفرتون بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يفشل في فك شفرة دفاع إيفرتون بالشوط الأول - أخبار كلمتك

نتائج مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

نتائج مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

شاهد، غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

شاهد، غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

إطلاق مشروع "دوانا" الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية - أخبار كلمتك

إطلاق مشروع "دوانا" الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور - أخبار كلمتك

نائب وزير المالية: ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية - أخبار كلمتك

نائب وزير المالية: ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 04:56 - شبورة وصقيع.. «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 04:56 - شبورة وصقيع.. «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:56 - شبورة وصقيع.. «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 04:56 مساءً - الطقس.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس في الساعات المقبلة، لافتة إلى اضطراب حالة الطقس على جميع أنحاء البلاد.

الطقس في الساعات المقبلة

نصحت الأرصاد الجوية، المواطنين بتوخي الحذر والانتباه بداية من الساعة 2 صباحًا يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، إلى الساعة 18:00 مساء يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024.

حالة الطقس

وتوقعت أن تشهد البلاد نشاط رياح غريبة على «مطروح، الإسكندرية، البحيرة»، وسرعة الرياح من 40:50 كم/ساعة، مضيفة باضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وترتفع الأمواج من 2 لـ 3 أمتار.

حالة الطقس غدا

كما توقعت الأرصاد حالة الطقس غدا، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

بينما يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

الطقس غدا

وكشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا، مشيرة إلى تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الشبورة المائية

حالة الطقس غدا في مصر

وأضافت بوجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة

حالة البحرين الأحمر والمتوسط غدا

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

اقرأ أيضاً
حالة الطقس الآن في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

شديدة البرودة.. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس غدا السبت 21 ديسمبر

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

في الوقت القاتل، برشلونة يخسر أمام أتلتيكو مدريد 2-1 ويفقد صدارة الليجا (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق