الرياضة - 04:56 - شبورة وصقيع.. «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 04:56 مساءً - الطقس.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس في الساعات المقبلة، لافتة إلى اضطراب حالة الطقس على جميع أنحاء البلاد.

الطقس في الساعات المقبلة

نصحت الأرصاد الجوية، المواطنين بتوخي الحذر والانتباه بداية من الساعة 2 صباحًا يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، إلى الساعة 18:00 مساء يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024.

وتوقعت أن تشهد البلاد نشاط رياح غريبة على «مطروح، الإسكندرية، البحيرة»، وسرعة الرياح من 40:50 كم/ساعة، مضيفة باضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وترتفع الأمواج من 2 لـ 3 أمتار.

حالة الطقس غدا

كما توقعت الأرصاد حالة الطقس غدا، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

الطقس غدا

وكشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا، مشيرة إلى تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس غدا في مصر

وأضافت بوجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط غدا

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.