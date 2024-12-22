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خبير: الجودة والكفاءة عوامل نجاح صناعة السيارات محليا - أخبار كلمتك

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خبير: الجودة والكفاءة عوامل نجاح صناعة السيارات محليا - أخبار كلمتك

خبير: الجودة والكفاءة عوامل نجاح صناعة السيارات محليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:10 مساءً - أكد اللواء حسين مصطفي، خبير السيارات، أن الدولة ترغب الدخول علي قوائم الدول المصنعة من حيث الجودة والكفاءة، لذا اتجهت نحو توطين صناعة السيارات وسد احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض لتوفير النقد الأجنبي، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

توطين صناعة السيارات تساهم في خفض الأسعار

وأوضح مصطفى، أن تصنيع السيارات داخل السوق المحلي يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة التي تتسبب في الارتفاع المتزايد للأسعار، موضحا أن تجنب ذلك الارتفاع يأتي من خلال دعم التصنيع المحلي لقطع الغيار وإنتاج السيارات، بأسعارها تنافسية.

وأشار إلي أن الحكومة  تخصص مصانع لتجميع أجزاء معينة من مكونات السيارات، بهدف تقليل استيرادها من الخارج.

وتابع خبير السيارات" إن الجودة والكفاءة سر نجاح صناعة السيارات في مصر، وكسب أرضية لتصدير نحو الخارج، مشيرا إلى أن نسبة مكونات السيارات المجمعة محليا بمصر بمعدل 45%.

أشار اللواء  حسين مصطفي، إلي أن مصر تسعي للتخصص في عملية التصنيع مثل كثير من الدول أبرزها إيطاليا في تصنيع محركات السيارات، بينما تتخصص جنوب أفريقيا في تصنيع حساسات السيارات والنظم الالكترونية لها ويتم تصديرها لدول مختلفة بالعالم، وبالنسبة للمكونات التي يتم تصنيعها في مصر حاليًا، فتشمل الزجاج والكراسي والضفائر ومجموعة التبريد.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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