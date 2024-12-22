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رئيس شعبة الأدوية: مصر تدخل المنطقة الحمراء بسبب الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية - أخبار كلمتك

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رئيس شعبة الأدوية: مصر تدخل المنطقة الحمراء بسبب الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية - أخبار كلمتك

رئيس شعبة الأدوية: مصر تدخل المنطقة الحمراء بسبب الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:46 مساءً - قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المصريين استهلكوا 216 مليون عبوة مضاد حيوي خلال تسعة أشهر فقط، بتكلفة تجاوزت 13.9 مليار جنيه.

ثقافة استخدام الأدوية 

وأوضح أن حجم استهلاك المصريين لـ المضادات الحيوية خلال فترة قصيرة يعكس أزمة في ثقافة استخدام الأدوية داخل المجتمع، خاصة المضادات الحيوية والمسكنات، كما أن المسكنات وحدها تسببت في أضرار صحية جسيمة، إذ تعد من الأسباب الرئيسية لحالات الفشل الكلوي في مصر، كما لابد من عدم الإفراط في استخدامها دون استشارة طبية يُشكّل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة.

دخول مصر المنطقة الحمراء بسبب المضادات الحيوية

وأضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، انه للاسف المضادات الحيوية، تُستخدم بشكل عشوائي دون وصفات طبية، وهو ما وضع مصر ضمن المنطقة الحمراء وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية بسبب سوء استخدامها، لان هناك الكثير من المواطنين يطلبون المضادات الحيوية بناءً على تجارب سابقة دون الحاجة الفعلية إليها.

وتابع أن حل هذه المشكلة يتطلب عدة خطوات أبرزها، إصدار قرار رسمي من هيئة الدواء المصرية يمنع بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية، وتعزيز التوعية المجتمعية من خلال وسائل الإعلام لتوضيح خطورة الاستخدام العشوائي للأدوية، تطبيق بروتوكولات طبية صارمة داخل المستشفيات تعتمد على كتابة المضادات الحيوية بناءً على مزرعة وتحليل دقيق.

مراقبة استخدام الأدوية

وأكد عوف، على ضرورة مراقبة استخدام الأدوية في الأطفال، حيث يلجأ بعض الآباء لإعطائهم مضادات حيوية ومسكنات دون الرجوع للطبيب، مما يُفاقم من المشكلة، فلابد من رفع الوعي والثقافة الصحية بين المواطنين لتجنب هذه الممارسات الضارة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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