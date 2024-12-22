الرياضة - 04:56 - تشكيل الأهلي ضد شباب بلوزداد بدوري الأبطال.. أشرف داري أساسيًا لأول مرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 04:56 مساءً - الأهلي ضد شباب بلوزداد.. أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأحمر الذي يخوض مباراة شباب بلوزداد اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

الأهلي ضد شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره شباب بلوزداد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

وافتتح فريق الأهلي مشواره بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بفوز كبير على ستاد أبيدجان بنتيجة (4-2)، قبل أن يفرض التعادل السلبي على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بعقر داره بالجولة الثانية.

بينما يحل فريق شباب بلوزداد ضيفًا على الأهلي، وهو يمتلك 3 نقاط من جولتين، حيث تلقى الهزيمة بالجولة الأولى على ملعبه أمام أورلاندو بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق فوزًا مثيرًا بالجولة الثانية على ستاد أبيدجان خارج الديار بهدف نظيف.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري الأبطال قبل مواجهة بلوزداد

1 - أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي 5 نقاط من (3 مباريات)

2 - الأهلي 4 نقاط من (مباراتين).

3 - شباب بلوزداد 3 نقاط من (مباراتين).

4 - ستاد أبيدجان نقطة من (3 مباريات).

تشكيل الأهلي ضد شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي

تشكيل الأهلي ضد شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا في حراسة المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع يحيى عطية الله رامي ربيعة أشرف داري خالد عبد الفتاح في خط الوسط عمرو السولية مروان عطية أكرم توفيق حسين الشحات في خط الهجوم رضا سليم وسام أبو علي

مقاعد بدلاء الأهلي أمام شباب بلوزداد

مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - محمود كهربا - بيرسي تاو - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - عمر الساعي - كريم الدبيس - إحمد نبيل كوكا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

وتُعَد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 6.