الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 05:00 مساءً - تقدم بورنموث على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف بورنموث عن طريق رأسية مميزة من ديان هويسين في الدقيقة 28.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد بورنموث

اونانا، مازراوي، دالوت، ماجواير، مارتينيز، مالاسيا، برونو، ماينو، اوجارتي، زيركزي، عماد

تشكيل بورنموث

كيبا، هويسين، كيركيش، زابارني، سميث، دانجو، ادامز، سيمينيو، كريستي، كلويفرت، ايفانيلسون

ويتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول 36 نقطة

2- تشيلسي 34 نقطة

3- آرسنال 33 نقطة

4- نوتينغهام فورست 31 نقطة

5- أستون فيلا 28 نقطة

6- مانشستر سيتي 27 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

8- بورنموث 25 نقطة

9- برايتون 25 نقطة

10- فولهام 24 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 23 نقطة

12- برينتفورد 23 نقطة

13- مانشستر يونايتد 22 نقطة

14- وست هام يونايتد 20 نقطة

15- كريستال بالاس 16 نقطة

16- إيفرتون 15 نقطة

17- ليستر سيتي 14 نقطة

18- إبسويتش تاون 12 نقطة

19- وولفرهامبتون 9 نقاط

20- ساوثهامتون 5 نقاط



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.