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حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع مستشفى الصدر في العمرانية (صور) - أخبار كلمتك

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حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع مستشفى الصدر في العمرانية (صور) - أخبار كلمتك

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع مستشفى الصدر في العمرانية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - نفذ حي العمرانية، بناءً على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حملة مكبرة لرفع جميع أشكال الإشغالات والتعديات بشارع مستشفى الصدر وشارع الدكتور.

إزالة الباعة الجائلين والمفترشين

استهدفت الحملة بشكل خاص الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام، حيث تم إزالة جميع العربات والبسطات والعوائق التي تعرقل حركة المرور وتؤثر على المظهر الحضاري للشارع.

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التعاون مع شرطة المرافق

تم تنفيذ الحملة بالتعاون مع شرطة المرافق، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية وسريعة. وقد أسفرت الحملة عن رفع كافة التعديات وإعادة الانضباط إلى الشارع.

وتهدف هذه الحملة إلى تسهيل حركة المرور وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

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وأكد حي العمرانية استمراره في تنفيذ مثل هذه الحملات بشكل دوري، وذلك لضمان استمرار النتائج الإيجابية والحفاظ على الانضباط في الشارع.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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