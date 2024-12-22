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حالة الطقس الآن في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات - أخبار كلمتك

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حالة الطقس الآن في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات - أخبار كلمتك

حالة الطقس الآن في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - يهتم الكثير من الأشخاص، بمعرفة تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، وذلك بالتماشي مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، من أجل أخذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج من المنزل.

حالة الطقس اليوم الأحد

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس اليوم الأحد، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

طقس اليوم الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على أغلب أنحاء محافظات الجمهورية، وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الأحد مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية اليوم الأحد

وأما عن الظواهر الجوية اليوم الأحد، فجاءت كالتالي:

أولا: الشبورة المائية والأمطار

ووفقا للهيئة، فإن هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ثانيا: الملاحة وحالة البحرين

وحذرت الهيئة، من اضطراب الملاحة البحرية اليوم الأحد، بالإضافة إلى سرعة الرياح 40: 50 كم/س، وارتفاع الأمواج إلى 3.5م، إذ جاءت درجات الحرارة على المحافظات، إلى جانب اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.

حالة الطقس اليوم الأحد

حالة الطقس يومي الاثنين والثلاثاء

أما عن حالة الطقس يوم الاثنين فستكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، وسيكون هناك أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجهة البحري على فترات متقطعة، وسيكون هناك نشاط للرياح يومي الاثنين والثلاثاء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وغرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

فيما يلي بيان درجات الحرارة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 12

دمنهور 20 12

وادي النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 12

دمياط 20 16

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 11

العريش 20 10

رفح 20 09

رأس سدر 21 10

نخل 18 05

كاترين 15 03

الطور 23 13

طابا 19 11

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 21 12

العلمين 20 12

مطروح 20 12

السلوم 19 09

سيوة 19 08

رأس غارب 23 14

الغردقة 24 14

سفاجا 23 15

مرسى علم 24 15

شلاتين 25 18

حلايب 23 19

أبورماد 24 18

رأس حدربة 25 19

الفيوم 21 07

بني سويف 21 08

المنيا 20 08

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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