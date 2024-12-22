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أنباء عن موافقة إسرائيل على إطلاق سراح 200 محكوم عليه بالمؤبد بينهم سعدات والبرغوثي - أخبار كلمتك

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أنباء عن موافقة إسرائيل على إطلاق سراح 200 محكوم عليه بالمؤبد بينهم سعدات والبرغوثي - أخبار كلمتك

أنباء عن موافقة إسرائيل على إطلاق سراح 200 محكوم عليه بالمؤبد بينهم سعدات والبرغوثي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - زعمت صحيفة "هآرتس" العبرية أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح نحو 200 أسير محكوم عليهم بالسجن المؤبد، وسط ترجيحات أن يكون بينهم القيادي الفلسطيني أحمد سعدات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني قوله إن "الطرفين ما زالا على خلاف حول هوية الأسرى المقرر إطلاق سراحهم".

 

أنباء عن موافقة إسرائيل على إطلاق سراح 200 محكوم بالمؤبد

وأشارت إلى نفي مسؤول حكومي إسرائيلي ما تردد عن توقع إطلاق سراح مروان البرغوثي  القيادي في حركة فتح  ضمن الصفقة، ونفيه إلى تركيا.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أنه سيتم نقل السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم من غزة والضفة الغربية إلى تركيا وقطر، باستثناء الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة شاليط، والذين تطالب حماس بعدم ترحيلهم.

ومن بين السجناء الذين من المتوقع إطلاق سراحهم في الصفقة  احمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المتهم بالتخطيط لاغتيال الوزير الإسرائيلي اليميني الراحل رحبام زائيفي، الذي حكم عليه بالسجن  30 عامًا.

ونفى نجل الأسير الشهير ما تردد في هذا السياق، وقال إنه لم يتم التواصل معهم من قبل أي جهة بخصوص إطلاق سراحه أو انتقال العائلة إلى تركيا، وكذلك نفى نجل البرغوثي أي تطورات في ملف والده. 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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