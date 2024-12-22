توقيع بروتوكول بين «القومي للترجمة» و«ثقافة الطفل» لتعزيز التعاون بمجالات النشر للصغار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - تُوقع الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة والباحث أحمد عبد العليم رئيس المركز القومي لثقافة الطفل اتفاق تعاون لتعزيز التبادل الثقافي بين الجانبين، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر بالمجلس الأعلى للثقافة.

ويهدف البرتوكول لتعزيز التعاون المشترك في مجال الترجمة من وإلى العربية في مجالات النشر والترجمة للكتابات الموجهة للأطفال.

ويسعى المركز القومي للترجمة، في الفترة الأخيرة لتعزيز العمل الثقافي، بالتعاون مع عدة قطاعات، تستهدف مختلف شرائح القراء، وتقدم المركز مؤخرا بمقترح لافتتاح عدد من المنافذ لبيع إصداراته في الجامعات المصرية، ضمن التعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم العالي، على أن يشمل هذا التعاون تقديم تخفيضات على إصداراته لكل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة المعاونة والباحثين والطلاب، تصل إلى 50%.

كما وقع المركز القومي للترجمة، اتفاقًا إطاريًا للتعاون في النشر مع مجمع اللغة العربية، ويأتي ذلك حرصًا من الجانبين على التعاون بينهما، وسعيًا لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين من نشر المعرفة والثقافة باللغة العربية، والإسهام في إحياء التراث العربي في اللغة والآداب والفنون، وسائر فروع المعرفة المأثورة.