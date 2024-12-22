مميزات تطبيق جهاز حماية المستهلك عبر المحمول لحماية حقوق المستهلكين - أخبار كلمتك

مميزات تطبيق جهاز حماية المستهلك عبر المحمول لحماية حقوق المستهلكين - أخبار كلمتك

الإعلان عن مفاجأة الأسبوع - أخبار كلمتك

الإعلان عن مفاجأة الأسبوع - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:03 - المارد ينتفض.. الأهلي يكتسح شباب بلوزداد 6-1 بدوري أبطال إفريقيا «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:03 - المارد ينتفض.. الأهلي يكتسح شباب بلوزداد 6-1 بدوري أبطال إفريقيا «فيديو» - أخبار كلمتك

إمام عاشور يحرز الهدف السادس للأهلي في مرمى شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

إمام عاشور يحرز الهدف السادس للأهلي في مرمى شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

بيرسي تاو يسجل خامس أهداف الأهلي في شباك شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

بيرسي تاو يسجل خامس أهداف الأهلي في شباك شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

بعد تسجيل وصناعة هدفين بتوتنهام، صلاح يحقق رقما جديدا بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

بعد تسجيل وصناعة هدفين بتوتنهام، صلاح يحقق رقما جديدا بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

محمد صلاح يسجل الهدف الثاني له والخامس لليفربول أمام توتنهام - أخبار كلمتك

محمد صلاح يسجل الهدف الثاني له والخامس لليفربول أمام توتنهام - أخبار كلمتك

هاتريك الفلسطيني، وسام أبو علي يسجل هدف الأهلي الرابع في شباب بلوزداد (صور) - أخبار كلمتك

هاتريك الفلسطيني، وسام أبو علي يسجل هدف الأهلي الرابع في شباب بلوزداد (صور) - أخبار كلمتك

ليفربول يواصل تقدمة على توتنهام 1/4 بعد مرور 60 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

ليفربول يواصل تقدمة على توتنهام 1/4 بعد مرور 60 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

الأهلي يكتسح شباب بلوزداد بسداسية ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

الأهلي يكتسح شباب بلوزداد بسداسية ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

هاتريك الفلسطيني، وسام أبو علي يسجل هدف الأهلي الرابع في شباب بلوزداد (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هاتريك الفلسطيني، وسام أبو علي يسجل هدف الأهلي الرابع في شباب بلوزداد (صور) - أخبار كلمتك

هاتريك الفلسطيني، وسام أبو علي يسجل هدف الأهلي الرابع في شباب بلوزداد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 08:02 مساءً - سجل وسام أبو علي الهدف الرابع للنادي الأهلي في شباك شباب بلوزداد بالدقيقة 84 من المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لتصبح النتيجة 4-1.

1cccd1f7c1.jpg
dc5da29bef.jpg
48db0847d8.jpg
1f346e459a.jpg
8cae4508fa.jpg
8270026a89.jpg
0b186eb33e.jpg
8d22e3a881.jpg
a00bf12dc3.jpg

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد 

سجل أيمن محيوس الهدف الأول لـ شباب بلوزداد في شباك الأهلي بالدقيقة 21 بعد خطأ فادح من محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 42 أجرى الأهلي تبديلا اضطراريا بخروج رضا سليم بسبب الإصابة ودخول بيرسي تاو

وسجل وسام أبو علي هدف تعادل الأهلي في شباك شباب بلوزداد بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وعاد وسام أبو علي وسجل الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي في شباك شباب بلوزداد بالدقيقة 52 من ركلة حرة مباشرة.

فيما جاء الهدف الثالث عن طريق حسين الشحات بالدقيقة 56 من تصويبة بقدمه اليسرى.

وأجرى كولر تبديلين بدخول كريم الدبيس وكوكا وخروج عمرو السولية وحسين الشحات لتجديد الدماء من أجل الحفاظ على النتيجة.

سجل وسام أبو علي الهدف الرابع للنادي الأهلي في شباك شباب بلوزداد بالدقيقة 84 

9048385589.jpg
548c796540.jpg
448d7273ca.jpg
bbc6e5e325.jpg
3fb8bfc7b9.jpg

تشكيل الأهلي لمباراة شباب بلوزداد 

بدأ الأهلي مباراة شباب بلوزداد كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

في خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات 

في خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

c2b1c46a4f.jpg

تشكيل شباب بلوزداد أمام الأهلي 

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

في خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل محمد.

في خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، جاك مبي.

في خط الهجوم: أيمن محيوس، خانيسا مايو، أيمن محيوس.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد 

1-  أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2-  الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- ستاد أبيدجان نقطة  

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وكيل جروس يكشف مفاجأة في عقده مع الزمالك - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق