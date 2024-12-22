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مشاهير العرب - وزير الثقافة يفتتح مؤتمر «الرواية والدراما» الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - وزير الثقافة يفتتح مؤتمر «الرواية والدراما» الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة يفتتح مؤتمر «الرواية والدراما» الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 07:43 مساءً - يفتتح الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، مؤتمر الرواية والدراما الذي ينظمه نادي القصة، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية، والذي سيقام يومي الأربعاء والخميس القادمين الموافقين 24 و25 من ديسمبر الجاري.

وسيقوم الوزير بتوزيع جوائز نادي القصة على الفائزين في جميع فروع المسابقة لهذا العام.

ومن جانبه أكد الكاتب زكريا صبح عضو مجلس إدارة نادي القصة، أن مؤتمر الرواية والدراما يعقد للمرة الأولى في دورته الأولى والتي تحمل اسم الكاتب الكبير الروائي خيرى شلبي.

يتضمن المؤتمر جلستين لشهادات المبدعين من الكتاب والمخرجين كما يتضمن جلستين لكبار النقاد والباحثين وهم الدكتور محمود الضبع والدكتورة سحر شريف والناقد الفني رامي عبد الرازق والدكتورة عزة بدر والدكتور سامى سليمان والدكتور منير فوزى والدكتور طارق مختار.

ويتناول المؤتمر في هذه الدورة أعمال ثلاثة من أعلام الروائيين الذين تم تحويل رواياتهم للسينما والتلفزيون وهم نجيب محفوظ وخيرى شلبي وإحسان عبد القدوس.

من جهتها صرحت الدكتورة زينب فرغلي أمين عام المؤتمر، أن هذا المؤتمر هو باكورة التعاون بين الجمعية ونادى القصة وستتلوه أنشطة عديدة في المستقبل.

هذا وسيشارك كل من رئيس مجلس إدارة نادي القصة الكاتب الكبير محمد السيد عيد بإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية، وحمدان القاضي مدير عام الجمعية بكلمة في الجلسة الافتتاحية.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للثقافة هو المستضيف للمؤتمر في دورته الأولى، وسيلقى أمينه العام الدكتور أشرف العزازي كلمة له في الجلسة الافتتاحية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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