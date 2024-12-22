الرياضة - 08:03 - المارد ينتفض.. الأهلي يكتسح شباب بلوزداد 6-1 بدوري أبطال إفريقيا «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 08:03 مساءً - الأهلي ضد شباب بلوزداد.. حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا كاسحًا أمام شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

أهداف مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا اليوم

- ونجح فريق شباب بلوزداد، في تسجيل الهدف الأول أمام الأهلي عن طريق أيمن محيوس، وذلك في الدقيقة 21 من زمن شوط اللقاء الأول عقب خطأ من محمد الشناوي حارس الأحمر، ليضع الفريق الجزائري في المقدمة.

- وقبل نهاية الشوط الأول بثوان قليلة، نجح الفدائي وسام أبو علي في إدارك التعادل لصالح الأهلي ضد شباب بلوزداد، لينتهي شوط اللقاء الأول بنتيجة (1-1).

- ونجح وسام أبو علي في تسجيل هدفًا خرافيًا لصالح الأهلي، مع بداية شوط المباراة الثاني، وذلك من ركلة حرة سددها ببراعة شديدة لتسكن شباك الفريق الجزائري وتُعلن عن تقدم الأحمر بنتيجة (2-1).

- وعاد حسين الشحات وسجل ثالث أهداف النادي الأهلي في المباراة، وذلك عند الدقيقة 56 من زمن شوط اللقاء الثاني، ليضع المارد الأحمر في المقدمة بثلاثية.

- ونجح وسام أبو علي في التوقيع على «الهاتريك»، وتسجيل هدف الأهلي الرابع، وذلك عند الدقيقة 84 من زمن شوط اللقاء الثاني، ليضع الأحمر في المقدمة برباعية.

- قبل أن يكمل النجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو خماسية الأهلي ضد شباب بلوزداد، وذلك في الدقيقة 86 من زمن شوط اللقاء الثاني.

- وقبل نهاية المباراة، نجح إمام عاشور في تسجيل هدفًا رائعًا للأهلي، ليمنح المارد الأحمر فوزًا عريضًا على شباب بلوزداد بنتيجة (6-1).

الأهلي ضد شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

وكان قد افتتح فريق الأهلي مشواره بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بفوز كبير على ستاد أبيدجان بنتيجة (4-2)، قبل أن يفرض التعادل السلبي على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بعقر داره بالجولة الثانية.

بينما يحل فريق شباب بلوزداد ضيفًا على الأهلي، وهو يمتلك 3 نقاط من جولتين، حيث تلقى الهزيمة بالجولة الأولى على ملعبه أمام أورلاندو بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق فوزًا مثيرًا بالجولة الثانية على ستاد أبيدجان خارج الديار بهدف نظيف.

تشكيل الأهلي ضد شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي