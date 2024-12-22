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الرياضة - 08:18 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:18 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:18 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 08:18 مساءً - ما هي توقعات الخبراء بشأن سعر الذهب؟ وما هو آخر تحديث للذهب اليوم؟ يطرح المواطنون والمستثمرون على حد سواء الكثير من مثل هذه التساؤلات بشأن سعر الذهب في الأيام الحالية.

والإجابة أن عددا من الخبراء يتوقعون استقرار أسعار الذهب نسبيا في الفترة القادمة، بسبب توقعات تثبيت البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، فهذه التوقعات تسببت في انخفاض سعر الذهب العالمي، وتبعها انخفاض سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب الآن في مصر

وفي السطور التالية تعرض كلمتك آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد.

مستقبل سعر الذهب
سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24

ثبت سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات المسائية في محلات الصاغة ليسجل نحو 4308.5 جنيه للبيع، 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 في مساء التعاملات في الصاغة المصرية إلى مستوى 3949.5 جنيه للبيع، 3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد في نهاية التعاملات ليسجل نحو 3770 جنيها للبيع، 3750 جنيها للشراء.

توقعات سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

حافظ سعر الذهب عيار 18 على استقراره في ختام التعاملات ليسجل نحو 3231.5 جنيه للبيع، 3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ظل سعر الذهب عيار 14 مستقرا خلال التعاملات الختامية ليسجل 2513.25 جنيه للبيع، 2500 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 12

أما سعر الذهب عيار 12 فوصل خلال التعاملات النهائية اليوم الأحد إلى مستوى 2154.25 جنيه للبيع، 2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر في ختام التعاملات
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 في ختام التعاملات اليوم الأحد في محلات الصاغة المصرية نحو 1615.75 جنيه للبيع، 1607.25 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لـ سعر الجنيه الذهب فوصل في مساء التعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 30160 جنيها للبيع، 30000 جنيه للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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