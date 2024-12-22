بعد تسجيل وصناعة هدفين بتوتنهام، صلاح يحقق رقما جديدا بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 08:02 مساءً - واصل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي، بعدما صنع هدفا وسجل آخر في تقدم الريدز على توتنهام برباعية مقابل هدف.

وأصبح محمد صلاح بصناعته وتسجيله ضد توتنهام، أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر، ويصنع 10 أهداف أو أكثر قبل فترة أعياد الميلاد.

وسجل محمد صلاح مع ليفربول 14 هدفا في الدوري الإنجليزي وصنع 10، ليسهم في 24 من أهداف ليفربول 34 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (بنسبة 70%)، وهي أعلى نسبة لأي لاعب في أي فريق بالمسابقة.

كما بات محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف مقابل 8 أهداف لكل من روجر هانت وكيني دالجليش وإيان راش، كما أصبح هداف مواجهة ليفربول وتوتنهام بفارق هدف عن هاري كين الذي يحتل المركز الثاني بـ9 أهداف.

رقم جديد لـ محمد صلاح

إنجاز جديد حققه محمد صلاح بعد تسجيله هدفًا، حيث عادل رقم الأسطورة بيلي ليدل كثاني هداف تاريخي لنادي ليفربول برصيد 227 هدفًا.

وبشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 17 هدفا، بينما صنع 14.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول على توتنهام بثلاثية سجلها لويس دياز وماك أليستر ودومنيك سوبوسلاي، مقابل هدف أحرزه توتنهام عن طريق جيمس ماديسون في المباراة التي تجمعهما على ملعب توتنهام هوتسبير في قمة منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما أضاف محمد صلاح الهدف الرابع مع بداية الشوط الثاني.

تشكيل ليفربول أمام توتنهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك وكوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبيرش ودومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا ولويس دياز.

تشكيل توتنهام أمام ليفربول

حراسة المرمى: فريزر فورستر

خط الدفاع: بيدرو بورو، دراجوشين، جراي، سبينس

خط الوسط: سار، بيسوما، ماديسون

خط الهجوم: كولوسيفسكي، سولانكي، هيونج مين سون

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