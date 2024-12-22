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الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على توتنهام 5-2 بعد مرور 75 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على توتنهام 5-2 بعد مرور 75 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على توتنهام 5-2 بعد مرور 75 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 08:23 مساءً - الدوري الإنجليزي، يتقدم فريق ليفربول على نظيره توتنهام بنتيجة 5ـ2 بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير في قمة منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل لويس دياز الهدف الاول لفريق ليفربول في الدقيقة 23، بينما أضاف ماك أليستر الهدف الثاني في الدقيقة 36، بينما سجل جيمس ماديسون الهدف الاول لفريق توتنهام في الدقيقة 41، وضاعف دومنيك سوبوسلاي النتيجة لليفربول بعد تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع، ثم احذر صلاح الهدف الرابع والخامس في الدقيقة 54 و61، وسجل كولوسيفسكي هدف توتنهام الثاني أمام  ليفربول في الدقيقة 72.

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تشكيل ليفربول أمام توتنهام 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

 خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك وكوستاس تسيميكاس.

 خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبيرش ودومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا ولويس دياز.

تشكيل توتنهام أمام ليفربول 

حراسة المرمى: فريزر فورستر

خط الدفاع: بيدرو بورو، دراجوشين، جراي، سبينس

خط الوسط: سار، بيسوما، ماديسون

خط الهجوم: كولوسيفسكي، سولانكي، هيونج مين سون 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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