الأربعاء.. وزير الثقافة يفتتح الدورة الأولى من مؤتمر الرواية والدراما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - يفتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مؤتمر الرواية والدراما الذى ينظمه نادى القصة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية، الذي سيقام يومي الأربعاء والخميس 24 و 25 ديسمبر الجاري.

يُذكر أن مؤتمر الرواية والدراما يعقد للمرة الأولى في دورته الأولى التي تحمل اسم الكاتب الكبير الروائي خيري شلبي.

يتضمن المؤتمر جلستين لشهادات المبدعين من الكتاب والمخرجين كما يتضمن جلستين لكبار النقاد والباحثين وهم الدكتور محمود الضبع والدكتورة سحر شريف والناقد الفني رامى عبد الرازق والدكتورة عزة بدر والدكتور سامى سليمان والدكتور منير فوزى والدكتور طارق مختار، ويتناول المؤتمر في هذه الدورة أعمال ثلاثة من أعلام الروائيين الذين تم تحويل رواياتهم للسينما والتليفزيون وهم نجيب محفوظ وخيري شلبي وإحسان عبد القدوس.

كما صرحت الدكتورة زينب فرغلي أمين عام المؤتمر بأن هذا المؤتمر هو باكورة التعاون بين الجمعية ونادى القصة وستتلوه أنشطة عديدة في المستقبل، هذا وسيشارك رئيس مجلس إدارة نادى القصة الكاتب الكبير محمد السيد عيد بإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية وكذلك سيشارك حمدان القاضي مدير عام الجمعية بكلمة في الجلسة الافتتاحية.

وجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للثقافة هو المستضيف للمؤتمر في دورته الأولى وسيلقى أمينه العام الدكتور أشرف العزازى كلمة له في الجلسة الافتتاحية.