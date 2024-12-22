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الإعلان عن مفاجأة الأسبوع - أخبار كلمتك

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الإعلان عن مفاجأة الأسبوع - أخبار كلمتك

الإعلان عن مفاجأة الأسبوع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 08:04 مساءً - كلمتك: خاص


 

أعلنت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة تعز عن مفاجأة الأسبوع 
 

وقالت المؤسسة في منشور توضيحي عبر صفحتها بموقع فيسبوك:

وهذه مفاجأة الاسبوع الاثنين 23/ديسمبر فقد قرر باستهداف مناطق لم يصل اليها المياه منذ عدة شهور
 

واكدت المؤسسة انه سيتم تشغيل المياه في مناطق عدة وهي كالتالي:/

#مديرية_المطفر:/
1/ المناخ الاسفل - حي خزانات المناخ
2/ المناخ الاوسط - حي الامن السياسي
3/ الناشري الاسفل.
4/ وادي المعسل

#مديرية_القاهرة:/
1/ الضبوعه السفلى 
2/ الضبوعه العليا - فندق الاخوه
3/ الغرفة التجارية
4/ عقبة شارع جمال

موضحاً بالقول:
مديرية_صالة:/
منطقة القحشي كانت ضمن جدول توزيع يومنا هذا وتم فتح الماء اليها، الا انه وجد كسر خط رئيسي بالمنطقة، وتم فصل المياه لغرض اصلاح الكسر وسيتم معاودة ضخ المياه اليها مع جدول توزيع يوم غداً الاثنين.

 

مطالباً اهالي المناطق وعقال الحارات الاهتمام والتعاون مع مؤسسة المياه باصلاح اكسار التوصيلات المنزلية لمنع هدر المياه وتلافياً لفصل الخدمه عن المنطقة المهدر منها المياه.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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