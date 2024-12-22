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مشاهير العرب - مايا دياب تحسم الجدل حول إطلالتها في حفل الـ«موريكس دور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مايا دياب تحسم الجدل حول إطلالتها في حفل الـ«موريكس دور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مايا دياب تحسم الجدل حول إطلالتها في حفل الـ«موريكس دور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 07:58 مساءً - حسمت الفنانة مايا دياب الجدل القائم حول إطلالتها حفل الـ«موريكس دور»، الذي أقيم أمس في العاصمة بيروت، حيث رأى الجمهور أنها لا تتناسب مع الجواء الشتوية.

وأوضحت مايا دياب خلال لقائها مع برنامج «عرب وود»: «الفستان كان جاهز لـ الموريكس حينما كان من المقرر إقامته في شهر سبتمبر لكنه انتقل لليوم وأنا ناسية إننا صرنا بالشتوية».

مايا دياب

وكانت «دياب» تألقت خلال حفل الـ«موريكس دور» بإطلالة جريئة مرتدية فستانًا يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، وهو تصميم فاخر مزين بأقمشة الشيفون.

تميز الفستان بطبقة بيضاء فوقه، بينما أضافت الأطراف المنفوشة لمسة من التميز والغرابة. كانت إطلالتها حديث الصحافة المهتمة بالموضة، حيث تميزت بالجرأة والتفرد، مما جعلها محط أنظار الجميع في الحفل.

آخر أعمال مايا دياب

ويشار إلى، أن آخر أعمال مايا دياب طرحها لأغنية طاقة إيجابية التي حققت نجاحا كبير عبر المنصات الرقمية.

وحرصت مايا دياب على التعاون مع الشاعر محمد يحيى، وإخراج خالد نبيل في إصدارها، والذي من المتوقع أن تشهد الأغنية نجاحا كبيرا، حيث حققت أكثر من ألف مشاهدة في نصف ساعة من زمن طرحها.

ومن كلمات أغنية «طاقة إيجابية»: «مش عایزة سلبیات أنا عایزة طاقة ایجابیة الفترة دي بالذات عایزة أفصل بس شویة عایزة اركب طیارات واسافر استمتع بالحياة واعیشھا بس لیا».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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