تسود اشاعة كبيرة اوساط المواطنين في صنعاء بان الرئيس الامريكي المنتخب ترامب اعلن ارسال قوات امريكية الى صنعاء للقضاء على الحوثيين واحتلال المدينة
وافادت مصادر لكريتر سكاي بان مايتم تداوله اوساط المواطنين مجرد اشاعة لم يصرح ترامب بارسال اي قوات الى صنعاء وان مصدر هذه الاشاعة الحوثيين الذين يحاولون حشد المواطنين للقتال
واشارت المصادر الحوثي يمهد هذه الاشاعة لحشد المواطنين للقتال بصفوفهم بحالة اتخذت الشرعية قرار بتحرير صنعاء حيث سيصف قوات الجيش اليمني بانها امريكية لحشد مقاتلين من المواطنين
ماحقيقة اعلان الرئيس ترامب ارسال قوات امريكية لاحتلال صنعاء؟ - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 03:52 مساءً - كلمتك/خاص:
تسود اشاعة كبيرة اوساط المواطنين في صنعاء بان الرئيس الامريكي المنتخب ترامب اعلن ارسال قوات امريكية الى صنعاء للقضاء على الحوثيين واحتلال المدينة
تسود اشاعة كبيرة اوساط المواطنين في صنعاء بان الرئيس الامريكي المنتخب ترامب اعلن ارسال قوات امريكية الى صنعاء للقضاء على الحوثيين واحتلال المدينة
0 تعليق