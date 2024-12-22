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صحفي يمني بارز يبكي على الهواء مباشرة بقناة خليجية مالقصة؟ - أخبار كلمتك

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صحفي يمني بارز يبكي على الهواء مباشرة بقناة خليجية مالقصة؟ - أخبار كلمتك

صحفي يمني بارز يبكي على الهواء مباشرة بقناة خليجية مالقصة؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - كلمتك/خاص:

ظهر الصحفي اليمني بشير سنان على قناة الكاس وهو يجهش بالبكاء اثناء الحديث عن منتخب اليمن في كاس الخليج بالكويت يوم امس
وتحدث بشير سنان عن وضع المنتخب اليمني الصعب ومايفتقره من امكانيات للمنافسة بخليجي الكويت قبل ان يجهش بالبكاء امام محللي قناة الكاس بسبب ظروف المنتخب اليمني 
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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