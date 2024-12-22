ظهر الصحفي اليمني بشير سنان على قناة الكاس وهو يجهش بالبكاء اثناء الحديث عن منتخب اليمن في كاس الخليج بالكويت يوم امس
وتحدث بشير سنان عن وضع المنتخب اليمني الصعب ومايفتقره من امكانيات للمنافسة بخليجي الكويت قبل ان يجهش بالبكاء امام محللي قناة الكاس بسبب ظروف المنتخب اليمني
صحفي يمني بارز يبكي على الهواء مباشرة بقناة خليجية مالقصة؟ - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - كلمتك/خاص:
ظهر الصحفي اليمني بشير سنان على قناة الكاس وهو يجهش بالبكاء اثناء الحديث عن منتخب اليمن في كاس الخليج بالكويت يوم امس
ظهر الصحفي اليمني بشير سنان على قناة الكاس وهو يجهش بالبكاء اثناء الحديث عن منتخب اليمن في كاس الخليج بالكويت يوم امس
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